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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中自評「好學生被挑毛病」　徐巧芯反列7罪狀：你是不知反省

▲台北市長候選人陳時中出席公燈處企業工會活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中接受媒體專訪，面對自己爭議連連，根據民調負面聲量還最高，他認為就像是成績好的學生，大家不會一直稱讚，而是會挑毛病，讓國民黨台北市議員徐巧芯狠酸想太多，並列出7大罪狀，直言這根本不是好學生的表現，「根本就是自我感覺良好，講難聽一點就是不知反省檢討」。

陳時中在《聯合報》專訪中談及自己的網路聲量，稱表現好的人，負面聲量也會比較高，像是成績好的學生會被討論，但不是一直稱讚「你好棒」，而是會挑毛病說「他沒那麼好」；而成績落後的學生則很少會被批評，如果做了好事就會被鼓勵。

「陳時中你想太多了！這哪是好學生會有的表現」，徐巧芯開砲，陳時中的罪狀，首先是要口罩沒口罩，要疫苗沒疫苗，快篩買到黑心的；第二，台灣防疫從名列前茅最後變成倒數第二；第三，自己買不到疫苗還擋民間團體採購；第四，選前說萬華是破口，要選舉才要疼惜萬華；第五，疫苗採購價格到現在都不敢公開，塗黑封存30年；第六，選到現在大家只記得「偷窺影片」、「人設百變」，民眾討厭度最高，還一度要告網友；第七，附和媒體人周玉蔻攻擊慈濟，連她傷害無辜民眾都不敢、不願批評。投給陳時中，就是支持周玉蔻。

陳時中受訪也提到，根據民進黨部與競選團隊都有定期做民調，自己目前落在一、二名之間，且在誤差範圍內，而第三名就離開誤差範圍，但他不願透露誰是第三名。

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