北市三腳督選情分析！　媒體人斷言：「棄陳保黃」是不會發生的

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻日前風波不斷，外界猜測會連帶影響民進黨台北市長參選人陳時中選情，恐有「棄陳保黃」情況發生。對此，媒體人黃暐瀚4日表示，從2018到2022，柯文哲現在已經不再是民進黨的「盟友」，而是變成「檳榔」與「叉燒包」，民進黨對柯恨之入骨，「棄陳保黃是不會發生的。」

根據TVBS最新民調顯示，國民黨候選人蔣萬安名列榜首，支持度為40%；無黨籍候選人黃珊珊支持度23%次之；陳時中支持度22%排名第三。黃暐瀚指出，陳時中民調掉到22%，已經連續三次「第三名」，網路上漸而出現「棄陳保黃」論調，認為民進黨支持者，在陳時中落後又不想讓「蔣家遺毒」入主北市府的情況下，將會「棄陳保黃」，選票集中投給黃珊珊讓蔣萬安落選。

「棄陳保黃，是不會發生的。」黃暐瀚直言，2014年綠營支持者投給柯文哲，是因為把柯文哲當成「自己人」；2018年部分綠營支持者依舊把票投給柯文哲，是因為知道姚文智已不可能，所以「部分轉投」柯文哲，不讓丁守中贏。

黃暐瀚說，但從2018到2022，柯文哲現在已經不再是民進黨的盟友，而是變成「檳榔」與「叉燒包」了，民進黨對柯恨之入骨，親綠政論節目過去四年，罵柯甚至比罵國民黨還兇，蔣萬安當選跟柯文哲的「接班人」黃珊珊當選，差別何在？更別說親綠節目天天猛打蔣萬安根本「不姓蔣」，不讓「蔣家遺毒」在北市復辟的基礎又何在？

黃暐瀚強調，今年是2022不是2018，陳時中的「北市綠營樓地板35％」就躺在那邊，什麼都不做也能開出來；陳時中該做的是「穩健、溫和、理性、包容、專業」外加記得常「微笑」，「我早就講過，阿中只要學阿扁，讓自己從35%往上多拿中間8%選票，他就贏了。但不知為什麼，過去兩個多月，陳時中失去方向感，亂闖夜店，亂穿粉紅西裝，拍馬桶廣告亂偷窺，還忘記要保持微笑，這樣的陳時中，當然贏不了！」

至於黃珊珊，黃暐瀚認為，她的勝機在於「蔣萬安崩盤」，一旦選舉過程蔣萬安出現什麼重大爭議，人設崩盤，這時維持20%支持度的黃珊珊，就能收「2018年柯吸姚票之效」，把藍營選票的票吸過來，勝選北市。黃暐瀚補充，對比四年前，今年藍營選民「打死不肯看到陳時中當選」的心態，遠比綠營選民「打死不肯看到蔣萬安當選」的情緒還強烈的多。

最後，針對蔣萬安選情，黃暐瀚表示，蔣萬安現在民調已破40％，維持下去就是勝利。他的危機就在「重大爭議」或「人設崩盤」，只要維持不墜，53天後，北市蔣萬安勝選市長的機率依舊最高。

對於「棄陳保黃」一說，蔣萬安4日上午接受王淺秋主持的廣播「千秋萬事」專訪時回應，綠白之間如何棄保、選票要怎麼流動，應該是陳時中要比較擔心、民進黨要煩惱，他並不會擔心，相信選民會堅定的投票給他，並盼能吸納各方支持的力量，不要再做政治上的算計。