張善政批鄭運鵬「差一大截」　蔡英文推舉他是騙選民

記者李芸樺／台北報導

桃園市長參選人張善政駕到Ettoday節目《欣儀最政點》，接受主持人、北市議員王欣儀訪問，批對手鄭運鵬空殼沒料，差鄭文燦一大截，該區選民都說沒見過他，蔡英文推舉他是騙選民；而談到鄭運鵬解讀「雞蛋裡挑骨頭」代表承認抄襲，張善政批他成語讀不好，還主張廢考國文，是要大家跟著他一起爛。更多選戰攻防鎖定今天下午13:10播出的《欣儀最政點》。

張善政還批評，民進黨高層震災會議只念稿，地方勘災行程也玩捉迷藏，「為的就是不要讓藍營的人上電視」，他指當年到台南慰問維冠倒樓災民時，都沒忌諱和賴清德同框，只管救災，所以他就問蔡英文和蘇貞昌，難道眼中的災民只是「藍營的人」嗎？

在快問快答考驗中，張善政表示最欣賞金庸武俠小說《神鵰俠侶》男主角楊過，評「梳得油頭粉面的人」才有偶包，他自己沒有。

但身為理工男似乎難過「女人關」，連兩題關於女性的題目都不敢正面答，只能尬笑帶過。對於如何看待兩個名女人在街頭互罵10分鐘，張善政招架不住，只好趕緊呼叫兩大男神來救援。

918地震震掉八德運動館天花板，畫面太驚悚登上CNN，張善政看這件事比新竹棒球場嚴重，讓居民陷於對公共工程恐懼，他還爆料沒隔幾天，926市府廁所啟用首日糞管也堵住，糞水倒流至大廳，「村長」議員詹江村也再爆蘆竹運動中心百樣缺失，張善政批桃園豆腐渣工程冰山一角，自許當桃園管家，回頭體檢工程。

張善政求救的男神是誰？公廁上大號後才發現沒衛生紙怎辦？請鎖定今天下午13:10《欣儀最政點》節目播出。