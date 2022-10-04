韓國瑜拍短片懇託支持「大仁哥」　林耕仁：感謝韓董事長打氣

▲韓國瑜4日錄製影片幫國民黨新竹市長參選人林耕仁加油、打氣。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／新竹報導

國民黨提名新竹市長參選人林耕仁，4日上午在臉書上發出韓國瑜加油影片，懇託新竹鄉親給他一個機會，全力支持林耕仁當選新竹市長。

典亮慈善基金會董事長韓國瑜在這段加油影片中說：連續6連任市議員的林耕仁換跑道參選新竹市長，大仁哥可以說對新竹市充滿感情，服務又非常的熱情，對所有鄉親的交代、要求、願景，林耕仁一定會全力以赴。拜託所有鄉親給林耕仁一個機會，全力支持林耕仁競選新竹市長高票當選。

對此，林耕仁表示，非常感謝韓國瑜的推薦與支持，他深耕新竹24年，一心一意只希望新竹越來越好，這份承擔他當仁不讓。「莫忘世上苦人多」這句話，太令人印象深刻；林耕仁也承諾，會成為最照顧市民的市長，人民的交代、要求、願景，一定會全力以赴。

林耕仁4日結合許多議員候選人和里長，一同來到光田里進行家戶掃街拜票。議員蕭志潔、黃美慧、顏政德、議員候選人吳旭豐、里長莊火炎皆到場陪同林耕仁掃街，在選舉倒數階段，展現國民黨基層團結氣勢。

媒體詢問，後續還會找其他大咖助陣？林耕仁表示，韓國瑜董事長除了從事慈善外，也抽空錄製幫林耕仁加油影片，他非常感謝。未來，團結一心的國民黨，都會彼此相互支持跟幫忙，黨內的重要人士也會抽空來新竹市情義相挺，馬英九總統、侯友宜市長、盧秀燕市長，都在邀請之列，還有很多人也正在邀請，大家一起努力、一起拚。

▲▼林耕仁4日上午結合許多議員候選人和里長，一同來到光田里進行家戶掃街拜票。。（圖／記者蔡文淵翻攝）