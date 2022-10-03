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大陸 大陸焦點 特派現場

強冷空氣來襲！陸同時發布「高溫+寒潮」預警　最多降18℃

▲▼中國街道,大陸街道,街道,街景,馬路,路況,摩托車,機車,塞車,機車。（圖／CFP）

▲大陸多地將出現高溫再斷崖式降溫。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸今（3）日繼續發布高溫黃色預警，其中江西、福建局部地區可達40℃以上。不過，隨著強冷空氣到來，預計今日至6日大陸中東部大部地區氣溫普遍下降8～12℃，其中吉林、河南、湖北部等地部分地區降溫幅度可達18℃以上。

大陸中央氣象台今早同時發布「高溫黃色預警」和「寒潮藍色預警」，多地將出現高溫再斷崖式降溫，如同「坐雲霄飛車」一般。

據中國天氣消息，預計今日河南南部、安徽、江蘇、湖北等地有35至36℃高溫天氣，其中，河南、安徽、江蘇、湖北等地部分地區最高氣溫37至39℃，而江西北部、福建西部可達40℃以上。

不過，受強冷空氣影響，預計3日8時至6日晚間8時，大陸中東部大部地區氣溫普遍下降8至12℃，東北地區、陝西、山西北部、內蒙古中部和東南部等地部分地區降溫12～16℃，其中，吉林東北部、河南、湖北、安徽等地部分地區降溫幅度可達18℃以上。

6日至7日早晨，最低氣溫「0℃線」將位於華北北部至東北地區南部一帶，最低氣溫10℃線將位於四川東北部、湖北北部、河南南部至山東南部一帶。

台灣方面，中央氣象局預報員黃恩鴻表示，周三後迎風面桃園以北、宜蘭多雲到陰、有陣雨，到下周一國慶日雨區也類似。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則說，周二晚間開始東北季風增強南下，迎風面有機會面臨一段較長時間的濕濕涼涼天氣。

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