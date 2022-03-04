3月雪冷氣團+「雨水大軍」變天急凍10°C　一張圖看全台濕冷2天

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員李孟軒表示，周末天氣有變化，明天（5日）開始東北季風增強，迎風面的北台灣氣溫下降，有零星短暫雨，6日（周日）白天有華南水氣移入，北部、東半部降雨增加，預估入夜後鋒面通過，各地轉為有短暫雨的天氣，周末兩天北台灣氣溫略微下降。要注意的是，6日晚到7日（下周一）鋒面通過及冷氣團南下，各地轉雨、氣溫明顯下降，北台灣降雨時間長且有局部較大雨勢。

氣象局預報，明天各地大多仍為晴到多雲，僅東半部雲量稍多，有一小股冷空氣南下使東北風增強，強度偏弱，主要使北台灣地區高溫稍降，預估北部及東半部高溫為24、25度左右，中南部普遍為27至30度，感受仍溫暖偏熱，夜晚清晨的低溫為17至20度，中南部日夜溫差較大。這波東北風帶來的水氣偏少，各地還是都可見陽光，只有北部山區及東半部偶爾可能有些零星飄雨。

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▲冷氣團周末將襲台，下探10度 。（圖／中央氣象局）



▼鋒面雨帶移入全台降雨。（圖／中央氣象局、NCDR）



▼北台灣急凍！低溫下探13度。（圖／中央氣象局）



預計6日白天天氣大致仍穩定，水氣將逐漸增多，桃園以北及東半部雲量增多，降雨機率增加，其中迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區降雨較明顯，有局部短暫雨出現，其他地方則晴到多雲、白天仍溫暖偏熱。

氣象局指出，6日晚上至7日鋒面通過及大陸冷氣團南下，水氣明顯增加，且降雨範圍擴大，中部以北及東半部降雨較明顯，尤其北台灣地區降雨較持續，有局部較大雨勢發生機率，南台灣則大多為多雲，偶爾局部有短暫雨出現；同時溫度下降，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地方溫度也會下降。

吳德榮在《三立準氣象》中分析，下一波7日的冷空氣，氣象局預估會降到14度以下，已稱大陸冷氣團。7日清晨起，鋒面開始影響北台灣，接著逐漸往南移動，中部以北受雨帶影響降雨明顯，南部地區也有局部短暫雨，但鋒面走得快，入夜就先後從南往北雨停。氣溫最低時候出現在7日晚到8日（下周二）清晨，電腦模擬預估，沿海空曠地區平地有可能降到10度以下，加上水氣多，3500公尺以上高山有機會降到0度以下，有降雪機會。

吳德榮指出，天氣轉變時間落在6日深夜或下半夜，鋒面一到就往南走，在陸地時間約12至18小時，緊接著後面的高壓影響台灣，8日有一段時間天氣很晴朗，但冷空氣還在，白天可以回升到20度，不過入夜後還是有10度左右低溫。

【氣象局預報變天時程】

●3/5～3/6白天（周六～周日白天）- 東北季風稍增強

北台灣稍轉涼，其他地區仍舒適溫暖

北部、東北部：週六大致多雲到晴，東半部零星雨；3/6白天雨稍增

其他地區：多雲到晴

金、馬地區3/5清晨留意霧或低雲影響交通​

台南以北，東半部及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖留意8至9級強陣風

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●3/6晚～3/7（周日晚～下周一）-鋒面通過、冷氣團南下，轉冷、轉有雨

中部以北、東北部，冷​

其他地區，早晚冷​，白天涼

北部、東北部：降雨時間長，留意較大雨勢

中部、花蓮：普遍有短暫雨

南部、台東：有局部短暫雨​

3/7中部以北3000公尺以上有降雪機率

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●3/8（下周二）-冷氣團影響，降雨緩和​

中部以北、東北部仍偏冷

其他地區，早晚冷

東半部地區、北部山區局部雨

其他地區，恢復多雲到晴​

3/7～3/8台南以北，東半部及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖留意8至10級強陣風

▼氣象局一張圖看變天。



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