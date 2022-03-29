「冷氣團夾雨」全台濕冷！一張圖看變天30°C→14°C　雨停時間曝

▲東北季風趨緩，回暖飆到30度。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，未來一周天氣變化大，明（30日）受微弱鋒面通過北部海面影響，天氣有些不穩定，中南部、東南部有間歇性陣雨，北部、東半部有局部短暫雨，31日至4月1日（周四至五）有一波東北季風，北部、東半部易有短暫雨， 4月2日至3日（周六至日）因近似大陸冷氣團南下加上華南雲雨東移，全台濕冷，4月4日（下周一）之後冷氣團才會逐漸減弱。

氣象局預報，明天因微弱鋒面通過北部海面，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨，澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部、東部地區及馬祖有局部短暫雨；氣溫方面，由於風向轉為東南風，各地持續回暖，預測北部及東半部高溫回升至27至29度，中南部可達30度以上，至於各地低溫約19至23度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼周末有冷氣團「雨神同行」，全台濕冷。（圖／中央氣象局、NCDR）



氣象局指出，31日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；花東地區有局部短暫陣雨，降雨比較明顯，北部、東北部地區及中南部山區也有局部短暫雨。4月1日東北季風影響，北東天氣較涼，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，到了周末4月2日、3日近似大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，水氣增多，北東濕冷，其他地區也涼，且中部以北及東北部有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

預估一直到4月4日、5日冷氣團減弱，各地氣溫才會回升，且水氣逐漸減少，僅北部、東半部有局部短暫雨有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

【氣象局一周天氣預報】

●3/30（三） 微弱鋒面＋水氣，雲多偶有雨：

雲量較多，各地天氣不算太穩定，但雨勢較為零散，下雨時間不長

金門、澎湖可能有短暫雷陣雨

金、馬、西半部，注意霧或低雲​

氣溫仍較高，是未來一周最暖熱的一天

●3/31～4/1（四～五） 冷空氣影響，逐漸降溫​：

東、北部，局部短暫雨​

中南部山區，零星短暫雨​

其他地區，多雲到晴​

北台灣31日先轉涼冷，其他各地4/1陸續降溫​

●4/2～4/3（六～日） 冷空氣+華南雲雨區，天氣濕冷​：

中部以北、東北部易雨​

南部、花東，局部短暫雨​

此波冷空氣六、日感受最涼冷

北/中/宜預估低溫：約14、15 °C​

南/花/東預估低溫：約17、18 °C​

●4/4（一） 水氣及冷空氣漸遠離，漸轉乾、溫漸升​：

中南部~多雲到晴，山區零星雨

北部4日局部雨、5日轉多雲到晴​

東半部多雲偶局部短暫雨​

各地氣溫逐日漸回升

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完