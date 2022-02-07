1小時暴跌6度「斷崖式降溫」　冷空氣殺到！北部探14度時間點曝

▲入夜受到冷空氣和鋒面影響，北台灣氣溫相較白天驟降。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今（2/7）最新資訊，本週三、四（2/9、2/10）冷空氣強度接近強烈大陸冷氣團，且迎風面水氣再增加，但預計週五、週六（2/11、2/12）冷空氣將減弱，唯一舒適空檔，下週日起（2/13）又會有一波鋒面和冷空氣接近。

中央氣象局表示，今天入夜後到明天清晨（2/8）受到鋒面影響，中部以北、東北部及東部地區有陣雨，東南部及南部也有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，要到明天上午隨鋒面漸漸通過，雨勢才會趨緩。除了鋒面影響外，冷空氣也隨之南下，北台灣氣溫相較白天明顯轉冷，天氣粉專「台灣颱風論壇」也指出，受到冷空氣影響，台北市下午16時左右氣溫出現「斷崖式」下降，氣溫一次大降6度。

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緊接週三、週四，氣象局表示，屆時受到東北季風或大陸冷氣團影響，北台灣整天涼冷，中南部及花東白天則是涼、舒適，越往南影響越少，但清晨各地均較冷。北部早晚低溫僅14至15度，白天高溫則為16至17度間。中南部早晚低溫則在15至16度，中台灣白天高溫可來到21至23度，南部相對溫暖高溫在24至26度，但還需留意日夜溫差。

氣象局說明，週五、週六間冷空氣又會減弱，屆時氣溫回升，北台灣高溫可以回到20度以上；降雨範圍縮減，剩下東半部跟北部山區有局部短暫雨，其他地區為舒適且多雲到晴；但須留意，氣溫稍回暖的期間，西半部地區及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，請注意。

氣象局說明，預計下週日又會有一波鋒面接近，下週一（2/14）鋒面通過及東北季風增強，台灣附近水氣增多，鋒面接近並通過時，中部以北及東半部轉為有短暫陣雨，其他地區為多雲，之後會慢慢轉為東半部地區及中部山區有短暫陣雨，其他地區為多雲的型態。

