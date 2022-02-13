今中部以北午後防大雨　明冷空氣報到有感轉冷！局部低溫探10度

▲今天下午鋒面影響，中部以北又會轉有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

今天（2/13）將受鋒面影響，中央氣象局預報員林定宜表示，今天中午開始全台各地將逐漸轉為有陣雨的天氣型態，離島金馬地區會先感受到降雨，中部以北、宜蘭雨勢則是越晚越明顯。溫度上，今天北部中午前有一天氣稍微穩定的空檔，高溫有機會回升到21至23度，其他地方高溫則在24至28度左右。

但林定宜說，下半天開始到晚間受水氣增多影響，各地可說是越晚越涼。此外，今天隨鋒面逐漸影響，今天晚間到明天清晨雨勢最明顯，尤其中部以北到宜蘭都有局部較大雨勢發生機率，南部也有局部短暫雨機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明天（2/14）鋒面過後隨即冷空氣南下。林定宜指出，清晨鋒面通過，但白天冷空氣隨即南下明天起至週三（2/16）受到東北季風或大陸冷氣團影響，北部和東北部天氣較涼，其中最冷的時間點落在明天整天至後天週二（2/15）清晨，北部都會區低溫下探12至14度、中部12至13度，南部低溫也會來到14至15度，東部則為15至16度，但須留意尤其清晨時沿海空曠地區或近山區有機會出現10至11度低溫，還請民眾多加留意。

但林定宜也說，明天白天鋒面通過後雖有冷空氣影響，但降雨將轉為迎風面為主，冷空氣影響期間北部、東半部有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區則為多雲。禮拜四（2/17）冷空氣減弱、氣溫回升，雖然迎風面仍有局部短暫雨發生但其他地區可恢復多雲到晴，也是未來一週唯一的空檔期。

林定宜談到，週四空檔期過後，週五（2/18）緊接又會有一波華南雲雨區東移，中部以北、東半部、南部山區都會有局部短暫雨發生，緊接週六（2/19）東北季風再南下，北部至東北部天氣又會轉涼。未來一週將有兩波冷空氣影響台灣，一波的鋒面以及一波華南水氣，天氣較為多變，民眾可持續留意天氣預報。

