強冷空氣影響到初六！下探10度「專家曝最冷時間」

▲受大陸冷氣團影響，今天越晚越冷。（圖／湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

今天（2/4）是大年初四，氣象專家吳德榮稍早在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨鋒面雲系逐漸東移減弱，但根據最新歐洲(EC)模式模擬顯示，今天強冷空氣南下，「氣溫續降、愈晚愈冷」，北部約11至16度，中部11至20度，南部12至23度，東部13至23度，北部及東半部有局部雨，其他地區為多雲到晴。

明天初五至初六(5~6日)晨受到強冷空氣影響，吳德榮分析，北台灣偏冷，中南部早晚也冷，受到「輻射冷卻」加成影響，本島平地再探10度左右最低氣溫，應注意保暖，這段期間西半部晴朗，大台北東側及東半部有局部短暫雨。

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▼吳德榮提醒，明後兩天因輻射冷卻效應，本島平地最低溫下探10度。（圖／資料照片）



不過，吳德榮表示，初六收假日白天起冷空氣漸減弱，氣溫微幅回升，北台灣仍偏冷，中南部早晚冷，預估西半部晴朗，大台北東側及東半部偶局部短暫雨；預估下週一(7日)天氣晴朗，清晨竹苗及中部一帶仍有10度左右的輻射低溫，白天各地大幅回暖，西半部易有霧，下週一晚起至下週二(8日)晨另一道鋒面快速通過，天氣驟變，各地降溫有雨，請民眾注意。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週二白天起至下週三(9日)天氣迅速好轉，各地晴時多雲，而受冷空氣影響，北台偏冷，中南部早晚冷，日夜溫差大，下週四(10日)迎風面水氣增多，大台北東側、東半部有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲。