蘇貞昌、賴清德首都戰打「抗中保台」　蔣萬安：低估台北市民智慧

▲蔣萬安、侯友宜2日下午首次同台。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部昨成立，儘管是首都選戰，行政院長蘇貞昌與副總統賴清德致詞時卻打「抗中牌」，被質疑是販售「芒果乾（亡國感）」。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安表示，每次到選舉，民進黨操作意識形態的仇恨，真的是低估台北市民的智慧。

蔣萬安2日隨同國民黨台北市議會黨團的參訪新莊塭仔圳，尋求連任的新北市長侯友宜則以市政行程受邀出席，這也是兩人今年選戰以來首度公開合體，兩人互相力挺。蔣萬安受訪時被問上述事情是否認為民進黨又在賣「芒果乾」？他說，民進黨沒招了，就要開始賣芒果乾，才進行抗中保台，每次到選舉，民進黨操作意識形態的仇恨，真的是低估台北市民的智慧。

對於被認為賣芒果乾，蘇貞昌上午回應，中國擴張武力危及區域和平，連世界上所有主要民主國家都紛紛大聲呼籲中國要節制，不要破壞區域及世界和平。

蘇貞昌說，已故日本首相安倍晉三、現任日相岸田文雄、美國總統拜登（Joe Biden）、剛剛就任的英國首相特拉斯（Liz Truss），大家都是眾口一聲，要求中國不應該耀武揚威，應該遵守國際秩序。台灣作為國際社會一員，不但自立自強，也會跟自由民主國家站在一起，不只是保衛國家，也是保衛區域和平、世界和平。

蘇貞昌昨在陳時中競選總部成立大會上致詞時，接連向對岸嗆聲，直呼疫情是「武漢肺炎」，還將4個字做成投影片簡報。他說，面對中國軍機、軍艦、無人機整天圍著台灣，「我們絕不屈服！絕不投降！台灣人就是要自由民主，不要像共產黨那樣，連防疫都是整個封起來」。

蘇貞昌也諷在野黨，國民黨只敢罵政府、只敢罵蔡總統，不敢罵中國國家主席習近平，而全世界都覺得中國不應該這樣對待台灣的時候，國民黨卻組團去握手。

賴清德則提到，未來的台北市長必須知道，台北市對台灣民主深化有很重要的意義，並指陳時中的父親是台大法學教授，許多台灣民主運動的前輩都是他的門生，陳時中具有民主的DNA，還有豐富的行政經驗，在這關鍵的時刻，可以用他的民主素養，在直轄市為台灣發聲，也發揮他的專業，協助蔡英文總統穩定台灣，在國際上得到更大的支持。