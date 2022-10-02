▲張善政、邱奕勝合體變身孩子王，「善GO FUN城市」聯手出擊搶親子票。（圖／張善政競辦提供）



記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政「善GO FUN城市」活動， 2日在中壢登場。儘管秋老虎發威，氣溫超過35度，現場依舊吸引滿場的家庭到場同樂。張善政除了和「善寶」機器人互動外，還客串爆米花店長，在場發放「善友善爆」爆米花，議長邱奕勝則一同發放氣球，聯手出擊搶親子票。

《善Go Fun城市》東森YOYO x 勇兔茹比兒童讀物導讀活動，週日下午轉往中壢區舉行，除了邀請YOYO家族登台，也有「逗趣小丑秀」、「勇兔茹比導讀說故事」、「親子DIY 創意捏麵人」、「彩繪風車」與「拼貼波浪鼓」等免費體驗。

▲「善友善爆」爆米花，大小朋友都愛。（圖／張善政競辦提供）

張善政在立委呂玉玲、議長邱奕勝、梁為超市議員、劉安祺市議員、市議員參選人謝克洋等人陪同下，一同和現場家長、小朋友互動。張善政準備了「善友善爆」爆米花，送給參加活動的家庭，邱奕勝議長則拿出各種造型的氣球，發送給大朋友、小朋友，邀在場所有人一起同樂。

▲張善政開心和小朋友互動。（圖／張善政競辦提供）

致詞前，張善政還特地和機器人「善寶」話家常，可愛的善寶瞬間吸引小朋友的目光，紛紛衝到台上合照留念。張善政則從機器人「善寶」談及自己的教育政見，包含要推動「數位新創課程普及化」，從國小到高中普及深化程式設計、資訊科技課程。

他也提到，當選後會舉辦「國際科技夏令營」，邀請美國名校與矽谷專家，利用寒暑假到桃園營隊授課；另外，很多學校都有姐妹校，所以未來要強化互動，透過遠距教學，普及「生活化情境雙語教學」與「國際學友計畫」，讓孩子在生活中結交國際學友、瞭解國際文化，自然而然學會說外語。