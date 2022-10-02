根本天使！重傷準新娘嘆：移工也不願意　清醒第一句話好揪心

記者許權毅／台中報導

台中龍井6月準新娘騎士遭移工撞傷案，事發已4個月，陳女靠著強大的意志力已清醒，甚至被醫生稱為奇蹟。陳女跟媽媽保持正能量，媽媽還開玩笑地問女兒說「帶妳去打壞人好不好？」，沒想到善良的陳女馬上說「不好，不要了，我恢復健康就好，他們害我受傷也不願意」陳女還說，自己都有看網路上報導，看到大家的集氣很感謝，現在想快點好起來，賺錢還給媽媽，媽媽則微笑著看向女兒說「現在重生了！只要你健康就是我最好的禮物。」

▲台中準新娘騎士樂觀面對人生劇變，接受採訪時隨時保持著笑容。（圖／記者許權毅攝）



人生突逢巨變，多數人都難以接受，甚至情緒低落難以走出。不過陳女面對親友，始終掛著微笑，她說「我想趕快努力回家，才可以見到大家，也謝謝大家幫自己打氣，我想要恢復後趕快去上班，還媽媽錢。」陳女媽媽透露，陳女從前就很愛美，這次遭撞傷，曾經矯正過的牙齒直接歪掉了，這次車禍最在意的就是「牙齒掉了，10萬塊飛走了」，不過樂觀的陳女還會以此跟親友開玩笑，笑說自己牙齒沒了很好笑。

▲陳女跟媽媽時不時還會開玩笑，2人雙手緊牽一起練習走路。（圖／記者許權毅攝）



陳女媽媽說，這個「關卡」女兒遇到了，是她人生的課題，她曾半開玩笑地問女兒說「要不要帶妳去打壞人？」，沒想到善良的女兒馬上拒絕，甚至認為對方也可能不願意，他們不是台灣人，媽媽反說「他們不願意，但是如果有遵守交通規則，就不會害妳了。」

▲陳女目前走路仍不穩，積極復健中。（圖／家屬提供）



陳女說，自己較清醒後，第一句話就是說「我好想爸爸媽媽」，因為車禍至今家裡花了近百萬，自己想快點恢復健康，要去賺錢把錢還給媽媽，陳母則說「沒關係，只要妳健康，就是我最好的禮物。」

▲陳女媽媽還幫女兒加油打氣，看得出2人感情相當好。（圖／記者許權毅攝）



一直愛美的陳女，時不時還被媽媽虧說「化妝品好多」，媽媽看見女兒臉部粉碎性骨折，一心想讓女兒去接受整形恢復，不過陳女馬上拒絕，看得出為了經濟也相當擔心，兩人相視而笑，媽媽笑說「一起拚了，妳現在重生了」，再一起牽著手一步步練習走路，期盼能儘速回歸正常生活。

▲陳女的手部還有傷勢，難以伸縮自如。（圖／記者許權毅攝）

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