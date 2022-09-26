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基隆+485！衛生所領快篩、借血氧機　假日調整僅週六上午服務

▲0823基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中26日公布國內本土病例，新增2萬8513例，其中基隆新增485例，市長林右昌呼籲，接種疫苗是回復正常生活的重要一步，考量目前防疫政策及近來本市確診數緩降，民眾到衛生所領快篩和借用血氧機，服務時間週一至週五仍維持上班時間受理，周末則調整為週六上午受理服務。

衛生局解釋，民眾到衛生所領取快篩試劑和借用血氧機，服務至今已1個月，領取狀況以上班日週一到週五最多，約佔95%以上，周末六、日2天僅佔5%；本市確診數已逐漸下降，上週較前一週下滑12%。

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▲0926基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

衛生局表示，考量目前防疫政策，主要提高65歲以上長者次世代疫苗接種率，10月1日起流感疫苗即將開打，故調整假日領取快篩試劑和借用血氧機服務，改為週六上午，週日不服務，週一至週五仍維持上班時間皆可領取。

有關基隆市疫情部分，本市今日486名確診人數中，包括外縣市通報73例，佔15.02%；其中女性268人、男性217人；若以年齡別區分，35-44歲有87人最多，占17.94%，其次15-24歲有70人，占14.43%；至於75歲以上的長者有22人、65-74歲有38人、6歲以下有37人。

▲0926基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治79人、空床57床，空床率37.5%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症38名、中症20名、輕症6名；部立基隆醫院，輕症13名；三總基隆分院，輕症2名；礦工醫院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估17萬3599人，利用快速通道的有4萬5560人，有9萬8625人完成健康條件審核，符合資格已派案7萬6925人，條件不符合則有2萬1700人。

▲0926基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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