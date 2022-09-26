誆醫學系肄業補習班亂教學　高職中輟板模工遭解職竟討資遣費

▲基隆地院近日審結，認定丁男觸犯詐欺取財罪，判處拘役50天，得易科罰金。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

基隆商工肄業的丁姓板模工，明知自身高職學歷，竟偽填醫學院肄業學歷，應徵補習班助理及輔導老師，但不到1個月露餡遭解職，領取1萬2千元後竟向市府申請勞資爭議調解，業者氣憤不過，控告丁男詐欺；基隆地院審結，認定丁男觸犯詐欺取財罪，判處拘役50日，得易科罰金。

判決書指出，丁姓男子是基隆商工肄業，於2020年11月在104人力銀行網站，見基隆某間補習班徵求輔導老師，竟將不實的學歷事項登入該104人力銀行網站內，經通知面試時間，在同年11月12日下午2時，持網站學歷截圖資料前往應試並通過。

丁男面試時向該補習班業者楊姓主任佯稱，曾就讀台北醫學大學口腔醫學系，但未畢業，具國中數理解題能力因此獲聘，不料不到1個月發現，丁男的程度有問題，與他所稱學歷不符，嚴重影響學生進度及公司商譽，同年12月8日請他離職，並給付丁男任職期間薪資1萬2160元。

孰料，丁男不思偽稱學歷詐欺在先，竟向基隆市政府申請勞資爭議調解，意圖請求工資及資遣費不法利益，補習班業者憤而向基隆法院對丁男提出詐欺告訴。業者表示，徵才資訊註明必須具備大學學歷，丁男面試時不僅提供不實履歷表，還自稱台北醫學大學肆業。

法院審理時，丁男狡辯因是應徵兼職助理教師，在人力銀行網站隨便選1所大學填寫履歷，面試時對方沒有提問學歷，也未要求提供學歷證明及良民證。上班期間只有課後輔導，幫忙學生解題，他不是故意填寫大學肆業學歷，只是想要完成履歷填寫。

法官審理後認為，丁男偽填不實學歷履歷，以獲取職位取得薪酬，應予非難。丁男遭解雇後，向市府申請勞資爭議調解請求工資及資遣費，飾詞美化遭解雇原因，直到接受審判時才坦承犯行。審酌丁男無犯罪紀錄，犯罪動機、手段、獲取利益、從事板模工作等生活情狀，判拘役50日，得易科罰金5萬元。

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