另類藍白合？北北基桃首長合體行程生變　剩柯文哲、侯友宜同台

▲台北市長柯文哲與新北市長侯友宜一同出席2022北北基桃眷村文化節聯合行銷記者會 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／新北報導

眷村文化節今天於新北市三重舉辦，過往由北北基桃四市聯合行銷、每年輪流舉辦，今年則由新北市長侯友宜主辦，但四位首長中民進黨籍的桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌雙雙缺席，對此，侯友宜表示，希望眷村文化大家團結一起關心。台北市長柯文哲則酸，不能有選舉不來、沒選舉就來。

自2019年起北北基桃四市約定聯合行銷眷村文化節，順序為每年由桃園、台北、新北、基隆輪流舉辦，2020年起四市市長皆於桃園出席、去年因疫情無法舉辦實體活動，但四市首長仍於線上同框，今年輪到新北市舉辦，鄭文燦跟林右昌卻雙雙缺席，改由副市長代表出席。

而活動現場，三重蘆洲區的市議員都有出席，民眾黨、國民黨議員參選人也積極參與，加上侯友宜、柯文哲兩位藍白母雞，活動現場儼然形成另類藍白合，柯侯兩人致詞時，現場掌聲也相當熱烈。

對於鄭文燦、林右昌缺席，侯友宜表示，北北基桃眷村從2019年來就是大家一起舉辦，這段歷史的記憶不能忘，如何讓眷村文化在北北基桃延續，這是大家的理念。柯文哲則回應，這是國家的事、社會的事，該怎麼做就怎麼做，不能說選舉就不來、沒有選舉就來，好奇怪，該怎麼做就怎麼做。

