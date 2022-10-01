「韓國瑜是最後一帖白虎湯」　媒體人曝「2縣市」可能找他輔選

▲韓國瑜。（資料照／翻攝自Facebook／韓國瑜）



實習記者李密／台北報導

日前國民黨舉辦中央助選團成軍記者會，黨主席朱立倫找來前總統馬英九等人擔任名譽團長。名單中更出現前高雄市長韓國瑜名字，不過本人並未出席記者會。時事評論員李正皓昨（30日）分析，因選戰聚焦台北、新竹，張善政又不擅長「陸戰」，人脈、資源恐輸桃園市長鄭文燦，邀請韓國瑜助選可能會提高聲量，有利「空戰」。另外，民眾黨新竹市長參選人高虹安因論文案聲量大漲，國民黨參選人林耕仁被邊緣化，因此桃園、新竹是較可能邀請韓國瑜助選的縣市。

▲張善政。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

李正皓30日在節目《新聞面對面》分析，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬選情已漸入佳境，有逐漸領先張善政的趨勢。現在選戰焦點聚焦在台北、新竹，桃園已淡出媒體的討論，沒有空戰的空間，只剩陸戰。鄭文燦在陸戰部分極占優勢，而張善政桃園派系沒有動員起來，陸戰處於劣勢。



對鄭文燦而言，可能較傾向「鴨子滑水」的陸戰，慢慢動員人力，且加上林智堅論文案，民進黨危機感較強，會團結在鄭運鵬身邊。李正皓認為，反觀張善政陣營，韓國瑜就是最後一帖白虎湯，他來了才可能有聲量，有空戰的可能。

至於新竹市選情，李正皓說，高虹安如今是整個新竹反民進黨的總司令，且因新竹、桃園是傳統的藍營票倉，因此高虹安容易收穫到很多藍營支持者。林耕仁方面不能持續被邊緣化，已經表態10中下旬會找韓國瑜來。立委林俊憲也認為，林耕仁遭到低估，包括國民黨主席朱立倫、議員徐巧芯等人都在幫高虹安講話，因此林耕仁找韓國瑜是必然，韓國瑜也能將新竹作為一個檢驗自己的選區，「新竹市需要韓國瑜」。

另外，在台北市方面，立委林俊憲則說因為台北市長柯文哲與韓國瑜私交非常好，因此國民黨參選人蔣萬安若不邀韓國瑜助選，可能就會「被黃珊珊搶走」。

▼林耕仁、沈慧虹、高虹安。（圖／合成圖）

