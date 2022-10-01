馬英九、李四川輔選提高雄浮屍　議員參選人批失心瘋要求道歉

▲馬英九到高雄卻提浮屍，議員參選人痛批惡質。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／高雄報導

前總統馬英九昨天出席國民黨高雄市長參選人柯志恩造勢晚會，提到「高雄浮屍」狀況，民進黨高雄市鳳山區市議員參選人蘇致榮批，這是為了選舉失心瘋了，台灣基進高雄左楠區參選人陳子瑜也批，根本是政治流氓、惡質行為，應向全國道歉。

蘇致榮認為，消費往生者還把這類事件影射為政治議題是失心瘋了，所有政治人物遇到相關狀況都要哀矜自喜並檢討，一起想對策，去想如何減少事件發生，但前高雄副市長李四川不停說嘴，令人感到相當憤怒。

蘇致榮指出，高雄市政府也公佈相關數據，可以看到「高雄市這兩年來，輕生人數持續下降。」根據衛福部統計，高雄輕生人數以2019年506件最高。若以特定水域愛河自殺人數來看，也是2019年21件最多，且其市長陳其邁上任後，持續邀集專家、召開自殺防治管理會議，均持續改善，逐年降低當中。

蘇致榮怒批，國民黨操作此議題，不只是泯滅人性，更是對於遺族、家屬的不尊重，根本是在別人的傷口下撒鹽，可以說是非常的惡劣，就相關統計來看，是2019年在韓市府執政浮屍最多，讓人懷疑的是國民黨選市長為何不能回歸市政牛肉。

陳子瑜說，馬英九、李四川公然恐嚇造謠，根本是政治流氓，尤其藍營這陣子集中火力，攻擊高雄輕生人數議題，不只是缺德，更連基本資料都刻意扭曲，馬英九、李四川等人，應該為自己的造謠和缺德，公開向全國道歉，若和其他縣市比河流流域的部分，根據2021年的資料，新北有37件、台北35件，也遠比高雄20件多。