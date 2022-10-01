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黃瀞瑩競總開幕　柯文哲憂選民「認錯人」：學姊就是黃瀞瑩

▲▼柯文哲、高虹安、黃珊珊出席「黃瀞瑩競選總部成立大會」。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲、高虹安、黃珊珊出席「黃瀞瑩競選總部成立大會」。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩競選總部1日開幕，請來黨主席柯文哲、市長參選人黃珊珊等站台。柯文哲致詞時說，黃瀞瑩是一個正直誠信、做事很穩重的人，也是一個很努力的人；他也擔心選民「認學姊不認黃瀞瑩」，因此再三強調，「學姊就是黃瀞瑩，黃瀞瑩就是學姊」，呼籲選民支持。

柯文哲說，會認識黃瀞瑩，坦白講都是意外，當時黃在市政府裡一開始是在媒體組工作，後來又當到市府副發言人，其實台北市政府每天的新聞工作量相當多，很多記者會來問東問西的、有些甚至不懷好意，「那黃瀞瑩都要去一一應付，因為我知道她做事非常的認真」。

柯文哲表示，成功有3個因素，天份、運氣跟努力，長得漂亮那是天份，一日市長幕僚會紅是運氣，「坦白講我也研究很久，那篇點閱我看了好幾次，研究了好久，為什麼這部影片點閱率會超過1700萬，我也看不出什麼結論」。

「講一個秘密，有一次我去高雄中學演講，那時候才2019年，講完以後就開始QA，本來以為每個學生都要問我會不會選總統，結果他們是問說學姊有沒有來。」柯文哲笑說，原來對高中生來講，要不要選總統不關他們的事，學姊有沒有來比較重要。

柯文哲說，黃瀞瑩是一個很努力的人，近身一起工作後他非常確信，「而且她是真的有去英國倫敦大學念過碩士回來，有寫論文，而且保證是真的」。

至於為什麼要支持學姊去當市議員？柯文哲說，第一，黃瀞瑩在市政府工作過，對市政有一定的了解，「另外是我近身觀察，可以向大家保證，她是一個正直誠信、做事很穩重的人」。

柯文哲說，這種複數席次選舉，最怕別人說你穩當選的，還是要拜託大家一票一票投給黃瀞瑩，「學姊就是黃瀞瑩，黃瀞瑩就是學姊」，那剩下的就拜託大家，跟朋友推薦，具有天份，運氣也很好，然後很努力的學姊黃瀞瑩。

▲▼柯文哲、高虹安出席「黃瀞瑩競選總部成立大會」。（圖／記者陳家祥攝）

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