不必查？賴香伶怒討道歉　重批蘇貞昌下指導棋「公然施壓」　　

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



實習記者李密／台北報導

鏡電視政治風波持續延燒，股東裴偉被爆出談話錄音檔直指鏡電視申照過關「是總統的旨意」，但行政院長蘇貞昌昨在立法院會質詢時表示「不必去查」。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶1日在臉書上痛批，蘇貞昌公然藐視國會調查權，公然說不必查、下指導棋是「顯得心虛」，應為公然施壓調查單位向國人道歉。

▲賴香伶要求蘇貞昌為施壓調查單位道歉。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）



對於昨在立法院會質詢此案表示「不必去查」，賴香伶今天在臉書表示，調不調查並非蘇貞昌說的算，身為遭涉指控的當事人，蘇貞昌的言行做了行政院長最差的示範，「鄭重要求你向國人道歉。」

賴香伶說，過去黨政軍介入媒體的時代是否又復辟，立法院在野黨都要求應該加以調查，不排除成立調閱小組，才能讓國人安心，了解真相。而蘇貞昌面對質詢竟說「不必去查」，賴香伶表示「相當訝異」，無疑對想要調查的相關單位，產生莫大壓力，同時也是公然對國會調查權的藐視。

賴香伶指出，國人相當關注鏡電視議題，尤其股東裴偉談話錄音檔直指鏡電視申照過關「是總統的旨意」，事涉總統是否介入媒體審照「茲事體大」。

賴香伶認為，無論事實真相如何，相關調查單位本於職責針對有疑義的事件進行調查，堂堂一個行政院長，在國會公然說不必查、下指導棋，「更顯得心虛」。賴香伶說，如果此案不查，不就坐實了是蘇貞昌指導；如果查了，獨立辦案人員會有多大的壓力。