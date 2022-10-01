　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不必查？賴香伶怒討道歉　重批蘇貞昌下指導棋「公然施壓」

▲▼行政院長蘇貞昌施政報告並備質詢 王國材 潘文忠 徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者李密／台北報導

鏡電視政治風波持續延燒，股東裴偉被爆出談話錄音檔直指鏡電視申照過關「是總統的旨意」，但行政院長蘇貞昌昨在立法院會質詢時表示「不必去查」。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶1日在臉書上痛批，蘇貞昌公然藐視國會調查權，公然說不必查、下指導棋是「顯得心虛」，應為公然施壓調查單位向國人道歉。

▲▼賴香伶要求蘇貞昌為施壓調查單位道歉。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

▲賴香伶要求蘇貞昌為施壓調查單位道歉。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

對於昨在立法院會質詢此案表示「不必去查」，賴香伶今天在臉書表示，調不調查並非蘇貞昌說的算，身為遭涉指控的當事人，蘇貞昌的言行做了行政院長最差的示範，「鄭重要求你向國人道歉。」

賴香伶說，過去黨政軍介入媒體的時代是否又復辟，立法院在野黨都要求應該加以調查，不排除成立調閱小組，才能讓國人安心，了解真相。而蘇貞昌面對質詢竟說「不必去查」，賴香伶表示「相當訝異」，無疑對想要調查的相關單位，產生莫大壓力，同時也是公然對國會調查權的藐視。

賴香伶指出，國人相當關注鏡電視議題，尤其股東裴偉談話錄音檔直指鏡電視申照過關「是總統的旨意」，事涉總統是否介入媒體審照「茲事體大」。

賴香伶認為，無論事實真相如何，相關調查單位本於職責針對有疑義的事件進行調查，堂堂一個行政院長，在國會公然說不必查、下指導棋，「更顯得心虛」。賴香伶說，如果此案不查，不就坐實了是蘇貞昌指導；如果查了，獨立辦案人員會有多大的壓力。

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
快訊／高雄光榮碼頭傳火警　遊艇冒煙燒毀
快訊／「陳時中會做事我最清楚」　蔡英文提3理由：拜託大家支持
21歲正妹和3男同事狂歡　隔天陳屍房間！離奇死因曝光
35歲男愛吃炸「滿滿大腸息肉」　醫點名7癌症：吃出來的
獨／16歲少女北宜慘死　IG帳號突增20個...地獄留言曝
日媒驚爆：安倍國葬招待會「排除台灣」　親中外相下指導棋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／為同台黃國昌討論到深夜　黃珊珊「把餅做大」謀跨黨支持

「我心目中最強人選」　蔡英文提3理由：拜託大家支持陳時中

拚基隆Let'sGo！謝國樑提7大政見　盼打造亞洲最有愛城市

快訊／左右開弓！陳時中批黃珊珊無力回天　嗆藍操作討厭民進黨沒用

不必查？賴香伶怒討道歉　重批蘇貞昌下指導棋「公然施壓」　　

馬英九、李四川輔選提高雄浮屍　議員參選人批失心瘋要求道歉

「韓國瑜是最後一帖白虎湯」　媒體人曝「2縣市」可能找他輔選

韓流重返高雄！市議員陳若翠競總成立　韓國瑜、李四川現身力挺

黃瀞瑩競總開幕　柯文哲憂選民「認錯人」：學姊就是黃瀞瑩

直擊／萬人造勢登場！　陳時中自介：我喜歡唱歌今年開始戒菸

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

周深嗨唱《蒼蘭訣》OST、王心凌《愛你》　被氣球嚇歪、蠟燭燙嘴...場面超抓馬ＸＤ

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

幕後／為同台黃國昌討論到深夜　黃珊珊「把餅做大」謀跨黨支持

「我心目中最強人選」　蔡英文提3理由：拜託大家支持陳時中

拚基隆Let'sGo！謝國樑提7大政見　盼打造亞洲最有愛城市

快訊／左右開弓！陳時中批黃珊珊無力回天　嗆藍操作討厭民進黨沒用

不必查？賴香伶怒討道歉　重批蘇貞昌下指導棋「公然施壓」　　

馬英九、李四川輔選提高雄浮屍　議員參選人批失心瘋要求道歉

「韓國瑜是最後一帖白虎湯」　媒體人曝「2縣市」可能找他輔選

韓流重返高雄！市議員陳若翠競總成立　韓國瑜、李四川現身力挺

黃瀞瑩競總開幕　柯文哲憂選民「認錯人」：學姊就是黃瀞瑩

直擊／萬人造勢登場！　陳時中自介：我喜歡唱歌今年開始戒菸

幕後／為同台黃國昌討論到深夜　黃珊珊「把餅做大」謀跨黨支持

16歲少年無照駕駛「度估」骨牌撞3大1小車　騎士搶救1.5hrs慘死

Nico聽見廁所傳出「氣體噴發聲」　開門被超鬧畫面笑倒：臭到吸氧

全家住老家！媽中風想收租「補貼看護費」　兒拒絕：房子以後是我的

他搭機竟被「地面上槍手」擊中噴血　子彈穿透金屬！超扯畫面曝光

阿公擼狗「突然斷電」90度彎曲睡翻　汪孫皺眉無奈：還沒摸夠捏

未來赴日花費增！10月起6500商品漲價　日本環球影城門票近萬元

預測普丁3個月內「自行宣布下台」！　俄前總理揭3關鍵原因

「從二軍就膩在一起」　陳柏豪、吳哲源潑水相愛相殺

鄭家純談「試車重要性」！遭對象約「3人行」超慘床事曝光

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

政治熱門新聞

吳子嘉分析北市選戰：陳時中被周玉蔻搞掛了

陳其邁＋百萬網紅Joeman吸破7萬讚　柯志恩造勢表演「夜襲組曲」

綠營追打侯友宜警大學歷　柯文哲酸：「意外嗎？」我連看都沒看

尷尬！陳時中今成立競總　鄭寶清宣傳車嗆聲遭罵「背骨」

5萬群眾其實僅9千？柯志恩陣營：2萬椅不夠坐

新北捷運環狀線徵才了！薪水最高58K　 釋出230職缺

第三勢力整合　黃國昌挺黃珊珊：若是市民一定投給她

「我心目中最強人選」　蔡英文提3理由：拜託大家支持陳時中

快訊／新北交通局爆林佳龍政策抄襲　「相似度達93%」

資金見底等不到上架　鏡電視員工：請尊重我們工作權

快訊／蘇貞昌挺陳時中　批台北停滯太久「說我們謀財害命有天理嗎？」

備詢遭問是否介入鏡電視案？　還原蘇貞昌喊「不必查」過程

徐巧芯爆：綠營議員助理「扮受訪民眾」　街訪帶風向攻擊盧秀燕

不驚訝福來喜高人氣　卡洛斯愛吃豬腳

更多熱門

相關新聞

馬英九輔選提高雄浮屍　議員參選人批失心瘋

馬英九輔選提高雄浮屍　議員參選人批失心瘋

前總統馬英九昨天出席國民黨高雄市長參選人柯志恩造勢晚會，提到「高雄浮屍」狀況，民進黨高雄市鳳山區市議員參選人蘇致榮批，這是為了選舉失心瘋了，台灣基進高雄左楠區參選人陳子瑜也批，根本是政治流氓、惡質行為，應向全國道歉。

市議員陳若翠競總成立　韓國瑜、李四川現身力挺

市議員陳若翠競總成立　韓國瑜、李四川現身力挺

黃瀞瑩競總開幕　柯文哲憂選民「認錯人」：學姊就是黃瀞瑩

黃瀞瑩競總開幕　柯文哲憂選民「認錯人」：學姊就是黃瀞瑩

直擊／陳時中自介：我喜歡唱歌今年開始戒菸

直擊／陳時中自介：我喜歡唱歌今年開始戒菸

養育4小孩最了解家長辛苦　中市議員補助2萬變10萬

養育4小孩最了解家長辛苦　中市議員補助2萬變10萬

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長賴香伶蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

開箱「好市多賓士車」差點載不下！網狂求1配件

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

最不適合當夫妻的星座CP！

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面