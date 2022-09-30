乳癌末期女癌細胞擴散！服用「大麻二酚+迷幻蘑菇」腫瘤消失了

▲英國49歲婦女罹患乳癌，在使用大麻、迷幻蘑菇後，腫瘤神奇消失。（示意圖／Unsplash）

圖、文／CTWANT

大麻在台灣為列管的二級毒品，不過大麻其實含有具醫療效果的成分，尤其是大麻中的大麻二酚（CBD），可幫助舒緩焦慮、癲癇等身體不適；近期甚至有科學家發現，一名49歲、罹患4期乳腺癌的婦女，在使用大麻二酚與微量的迷幻蘑菇後，腫瘤神奇消失。

這起案例被刊載在期刊《藥物科學、政策和法律》（Drug Science, Policy and Law）上，一名49歲婦女於2018年9月被診斷患有4期乳癌，且癌細胞已經擴散到骨頭、肝臟與淋巴，醫護人員坦言她的生存機率很低，只能繼續化療試圖延長壽命。

不過這名女子決定於同年11月，開始將大麻二酚與迷幻蘑菇納入他的日常治療計畫，沒想到5個月的治療期結束後，婦女的電腦斷層掃描結果顯示，她的腫瘤竟神奇消失。婦女的化療計畫因此被停止，而她繼續使用大麻二酚與迷幻蘑菇，2019年9月她再到醫院檢查，也沒有癌症、腫瘤復發跡象。

▲49歲婦女罹患乳癌，從X光片結果可見，女子左乳房有腫瘤。（圖／翻攝自《藥物科學、政策和法律》）

▼經幾個月的治療後，女子左乳房腫瘤消失。（圖／翻攝自《藥物科學、政策和法律》）

此時該名婦女選擇將服用的大麻二酚減量一半，並且完全停用迷幻蘑菇，卻在2020年6月發現，她的癌症竟然復發；為此她趕緊再次開始接受化療，並且同時使用大麻二酚與迷幻蘑菇，最終到了2021年10月，她的病情再次穩定。

報告指出，這一起案例表明大麻素和迷幻藥「可能」在抗癌治療中發揮重要作用，且在過去15年內有許多證據支持，大麻素和迷幻藥可能具有抗腫瘤特性，如《波斯尼亞基礎醫學科學雜誌》刊登一篇報告也指出，四氫大麻酚（THC）和其他大麻素，會減緩實驗室培養皿內，某些類型的癌細胞生長。

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