6星座「桃花旺、好運強」！專家：愛情事業一路旺到年底

▲金星移宮，桃花盛開、收穫好運星座大點名。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

象徵愛情、婚姻、藝術、美、和諧、人際關係的「金星」，已在29日回歸到它守護的天秤座，對此，塔羅牌老師艾菲爾指出，在2022年剩下的日子裡，有幾個星座將迎來今年最後一次獲得正緣的機會。究竟是誰能在聖誕節跟另一半手牽手共度渡佳節，或是能有另一半一起看跨年煙火呢！艾菲爾老師提醒，請記得參考自己的太陽、上升、金星星座。

【桃花盛開星座】

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第三名 雙子座

9月29日金星進入你的愛情宮位，在這段時間裡，你大有機會遇到屬於自己的「真愛」，更不排除短時間內有閃婚的可能。這份愛情能量令你魅力大增，追求者一波波的到來，即使你標準再高，也能如願挑選到你心目中的理想另一半。身邊有伴的人，雙方親友非常看好你們，兩人磨合得更融洽，可以互補長短，在愛情的道路上相互學習，兩顆心將更加緊密的連在一起。只要繼續堅定信念，雙方都對彼此更加上心，最後身邊的所有人都會祝福你們。

第二名 白羊座

9月29日金星進入你的夫妻宮，使你的愛情好運瞬間大漲，愛情運勢就像秋老虎，來的猛烈又火熱！愛神之箭毫不猶豫的射中了你，特別是單身者，你很快就能遇到心儀對象，你們一拍即合，彼此有共同的默契，適合的好像前世就相戀般，好好把握，對方很可能就是與你步入結婚禮堂的那一位。有伴者，平時不擅長跟對方撒嬌的你，可在傳訊息時多使用表情符號，讓對方感受到你藏起來的愛意，很有可能在這個夏天就傳出同居或是訂婚的好消息。

第一名 天秤座

9月29日金星回到你的命宮，讓你從內而外都散髮著桃花般的好氣色。你的身邊很容易有許多大小的聚會，不管是公司的聚餐，或同事丶朋友邀你一起外出旅遊，記得要多去參加，不只能去除你內心的孤寂感與壓力，更能借此遇到外貌以及條件都很不錯的異性，雙雙墜入甜蜜愛河。有伴者，你們的感情已進入老夫老妻的穩定期，為另一半準備一個驚喜旅行，安排重遊舊地，更會讓你想起當初剛在一起的初心，心跳聲加快，就好比繾綣的初戀回憶。

【收穫好運星座】

第三名 巨蟹座

9月29日金星進入你的家庭宮位，對於屬於自己的空間，你開始有許多想法，想要讓居住環境變得更好、更便利，於是開始了與家人、伴侶之間的討論，在這個過程中也讓你更加瞭解，對方的需求與自己的不足，你們開始相互磨合，為了打造出更適合家庭居住的空間。有了大家的想法，讓你在裝潢與改造的過程中更加順利，大家也都很期待改造過後的成果。一方面能享受甜蜜溫馨的家庭相聚；另一方面讓家人的向心力更加穩固。

第二名 射手座

9月29日金星進入你的人際宮位，你將會收穫不同於以往的人際好運，職場小人與豬隊友的困擾會在這個時期得到緩解，或是翻轉了過去你一直受到委屈，啞巴吃黃蓮的情況，就此揚眉吐氣。過往和知心閨蜜之間的不愉快，一直放在心底讓你們之間感到有些彆扭，趁著這波好運的能量，來一場促膝長談的對話，把話講開來誤會也就解開，和閨蜜的感情因此更加緊密，無話不談。

第一名 水瓶座

9月29日金星進入到水瓶座的遷移宮位，暗示著生活中的變動，會為你帶來意想不到的好運。若你在先前就有重拾書本返回校園的想法，在這段時期很適合著手規劃，為進修讀書的計畫開始打下基礎。你也可能開始會對冥想、瑜珈方面的東西感到興趣，享受心靈平靜的你，放眼看出去的世界，無論是什麼都讓你感到喜悅，自然而然整個人也會煥然一新，更容易收穫好運。

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