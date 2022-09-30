　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6星座「桃花旺、好運強」！專家：愛情事業一路旺到年底

金星移宮，桃花盛開、收穫好運星座大點名。（示意圖／PIXABAY）

▲金星移宮，桃花盛開、收穫好運星座大點名。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

象徵愛情、婚姻、藝術、美、和諧、人際關係的「金星」，已在29日回歸到它守護的天秤座，對此，塔羅牌老師艾菲爾指出，在2022年剩下的日子裡，有幾個星座將迎來今年最後一次獲得正緣的機會。究竟是誰能在聖誕節跟另一半手牽手共度渡佳節，或是能有另一半一起看跨年煙火呢！艾菲爾老師提醒，請記得參考自己的太陽、上升、金星星座。

【桃花盛開星座】

[廣告]請繼續往下閱讀...

第三名　雙子座

9月29日金星進入你的愛情宮位，在這段時間裡，你大有機會遇到屬於自己的「真愛」，更不排除短時間內有閃婚的可能。這份愛情能量令你魅力大增，追求者一波波的到來，即使你標準再高，也能如願挑選到你心目中的理想另一半。身邊有伴的人，雙方親友非常看好你們，兩人磨合得更融洽，可以互補長短，在愛情的道路上相互學習，兩顆心將更加緊密的連在一起。只要繼續堅定信念，雙方都對彼此更加上心，最後身邊的所有人都會祝福你們。

第二名　白羊座

9月29日金星進入你的夫妻宮，使你的愛情好運瞬間大漲，愛情運勢就像秋老虎，來的猛烈又火熱！愛神之箭毫不猶豫的射中了你，特別是單身者，你很快就能遇到心儀對象，你們一拍即合，彼此有共同的默契，適合的好像前世就相戀般，好好把握，對方很可能就是與你步入結婚禮堂的那一位。有伴者，平時不擅長跟對方撒嬌的你，可在傳訊息時多使用表情符號，讓對方感受到你藏起來的愛意，很有可能在這個夏天就傳出同居或是訂婚的好消息。

第一名　天秤座

9月29日金星回到你的命宮，讓你從內而外都散髮著桃花般的好氣色。你的身邊很容易有許多大小的聚會，不管是公司的聚餐，或同事丶朋友邀你一起外出旅遊，記得要多去參加，不只能去除你內心的孤寂感與壓力，更能借此遇到外貌以及條件都很不錯的異性，雙雙墜入甜蜜愛河。有伴者，你們的感情已進入老夫老妻的穩定期，為另一半準備一個驚喜旅行，安排重遊舊地，更會讓你想起當初剛在一起的初心，心跳聲加快，就好比繾綣的初戀回憶。

【收穫好運星座】

第三名　巨蟹座

9月29日金星進入你的家庭宮位，對於屬於自己的空間，你開始有許多想法，想要讓居住環境變得更好、更便利，於是開始了與家人、伴侶之間的討論，在這個過程中也讓你更加瞭解，對方的需求與自己的不足，你們開始相互磨合，為了打造出更適合家庭居住的空間。有了大家的想法，讓你在裝潢與改造的過程中更加順利，大家也都很期待改造過後的成果。一方面能享受甜蜜溫馨的家庭相聚；另一方面讓家人的向心力更加穩固。

第二名　射手座

9月29日金星進入你的人際宮位，你將會收穫不同於以往的人際好運，職場小人與豬隊友的困擾會在這個時期得到緩解，或是翻轉了過去你一直受到委屈，啞巴吃黃蓮的情況，就此揚眉吐氣。過往和知心閨蜜之間的不愉快，一直放在心底讓你們之間感到有些彆扭，趁著這波好運的能量，來一場促膝長談的對話，把話講開來誤會也就解開，和閨蜜的感情因此更加緊密，無話不談。

第一名　水瓶座

9月29日金星進入到水瓶座的遷移宮位，暗示著生活中的變動，會為你帶來意想不到的好運。若你在先前就有重拾書本返回校園的想法，在這段時期很適合著手規劃，為進修讀書的計畫開始打下基礎。你也可能開始會對冥想、瑜珈方面的東西感到興趣，享受心靈平靜的你，放眼看出去的世界，無論是什麼都讓你感到喜悅，自然而然整個人也會煥然一新，更容易收穫好運。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►春風110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年

►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活

延伸閱讀
鏡電視「總統級醜聞」是造謠？陳椒華不怕被告　批蘇貞昌、蔡英文、裴偉別再神隱裝沒事
陸女因1句「你像我姐姐」　尋獲失散35年親人
一波未平一波又起！先是毒品後是槍械　百萬軍火藏自家地下室密室

►隨時喝到現泡茶！鍋寶「茶水分離瓶」2入699元

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
妹子傳訊息「用1符號」被嗆老人　網戰翻
北市東區牛排館火警烈焰沖天！　警消救出9男14女
少女合影「巨石強森」興奮咬住胸肌　下秒超傻眼
Makiyo懷胎9月胖23公斤！老公走心「撐不過3個月」心聲
IG抖音化被酸爆！她卻跪求「這功能快點學」　網點頭喊：超實用
林秉樞「恐只要關2周」　關鍵原因曝光
19歲男開馬三飆速撞貨車！「2死1傷」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵花蓮=玉里復駛！玉里=富里公路客運接駁　「花東類火車退場」

單日+6308「連5天增加逾6千例」　校園確診總數超過61萬例

趁妹妹去洗澡…她偷翻LINE對話　驚見妹婿「巨龍照」羞炸

搭北捷驚喜連連！「燈箱廣告」創意多元　由內到外chill起來

百貨美食街竟藏無菜單日料！　包場立吞、外帶都行...10／1買1送1

國慶疏運前夕！台鐵勞資爭議再起　工會轟子法協商「是騙局」

老公工作多「不回家」　人妻衝公司...抓包心碎真相：我算什麼

6星座「桃花旺、好運強」！專家：愛情事業一路旺到年底

秋老虎再留4天！下週三變天　「北台灣要變涼了」降雨區曝

IG抖音化被酸爆！她卻跪求「這功能快點學」　網點頭喊：超實用

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

野兔闖入果園大嚼藍莓　北海道農家：幫大忙了

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

玖壹壹洋蔥偽裝司機…新娘秒認出！　健志建議「唱別人的歌」給驚喜XD

王世堅轟周玉蔻要有格調：道歉就想了事？ ｜20220929 ET午間新聞

邊牧散步中突加速跑過　飼主笑 ： 那裡是動物醫院

台鐵花蓮=玉里復駛！玉里=富里公路客運接駁　「花東類火車退場」

單日+6308「連5天增加逾6千例」　校園確診總數超過61萬例

趁妹妹去洗澡…她偷翻LINE對話　驚見妹婿「巨龍照」羞炸

搭北捷驚喜連連！「燈箱廣告」創意多元　由內到外chill起來

百貨美食街竟藏無菜單日料！　包場立吞、外帶都行...10／1買1送1

國慶疏運前夕！台鐵勞資爭議再起　工會轟子法協商「是騙局」

老公工作多「不回家」　人妻衝公司...抓包心碎真相：我算什麼

6星座「桃花旺、好運強」！專家：愛情事業一路旺到年底

秋老虎再留4天！下週三變天　「北台灣要變涼了」降雨區曝

IG抖音化被酸爆！她卻跪求「這功能快點學」　網點頭喊：超實用

點名福來喜有望金手套　葉總還稱讚本土雙捕進步多

誣蔑活人、誣蔑死人的周玉蔻們

華信、易飛與金門推「低碳旅遊＋智慧觀光」　看好解封後外籍旅客來台

營養師教5招改善「暗沈蠟黃肌」！多吃4種食物很有用

台鐵花蓮=玉里復駛！玉里=富里公路客運接駁　「花東類火車退場」

她供初戀讀書還生下一子　卻突被「男友岳母」登門：新娘不是妳

台灣機車廠「站上紐約證交所第1人」！光陽柯勝峯：讓千萬人看見

五月天阿信神隱半年終於露面！　驚人狀態曝光...網暴動：想打包

金鋼狼《死侍3》登場沒開玩笑！《脫稿》導演揭休傑克曼本人親解答

單日+6308「連5天增加逾6千例」　校園確診總數超過61萬例

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

生活熱門新聞

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

外送員不小心打破盆栽　店家喊價眾人看傻

確診有望改7+0！羅一鈞：7+7「後7天快篩陰可解除」

他生病請特休被要證明！勞動部這樣說

巨蟻竄入透天厝！　背後暗藏1暖心寓意

穿小洋裝！公公：眼睛要看哪　網見本體傻眼

50歲阿姨給3.5萬零用錢！錢入帳後…鮮肉怕爆

北一女校友捐款是建中的10倍　網分析秒懂：難怪

外送員徒步送餐　北榮：保護病人安全

麥當勞激吻片曝！情侶忘情互摸2小時　萬人看傻

更多熱門

相關新聞

想生第2胎女兒鬧脾氣　竟是大嫂洗腦：妳會被丟掉

想生第2胎女兒鬧脾氣　竟是大嫂洗腦：妳會被丟掉

許多夫妻考量到養孩子的經濟成本很高，因此不敢貿然生孩子。一名人妻表示，以前因為經濟狀況不允許，只生了一個女兒，最近有想再生一個，但女兒的反應變得很奇怪，才知道問題出在大嫂身上。

是「徹」還是「澈」？網友訝異：果然改成這樣

是「徹」還是「澈」？網友訝異：果然改成這樣

女主管嘆：年輕人躺平又怨薪資少！網吐槽

女主管嘆：年輕人躺平又怨薪資少！網吐槽

女友熱愛小動物！他驚見烏龜滿地爬嚇壞

女友熱愛小動物！他驚見烏龜滿地爬嚇壞

不是所有蔬菜都能生吃　營養師：這6種沒煮熟超恐怖

不是所有蔬菜都能生吃　營養師：這6種沒煮熟超恐怖

關鍵字：

周刊王艾菲爾金星

讀者迴響

熱門新聞

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

蘋果副總裁因1句話被炒　千萬年薪沒了

大S、具俊曄雜誌照一曝光「掀韓網暴動」

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

施暴高嘉瑜將宣判　林秉樞獸行全紀錄

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼三字經15次

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

全明星吳珝陽退賽！替補選手曝光

更多

最夯影音

更多
男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援
Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面