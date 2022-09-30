是「徹底」還是「澈底」？　網友訝異PO文：果然改成這樣

▲家長提出「徹底」和「澈底」哪個才正確。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」臉書）

圖文／CTWANT

中文的字體及發音隨著時代推進，會有所變化，有些字近年經過修訂，可能會讓需要輔導孩子國文作業的父母出狀況。例如一些被改為「通用字」，會讓父母認為孩子寫作業有「錯字」，亦或者是孩子反倒認為是父母在使用錯字。近日有網友因「徹底」被改在網上發文，引發熱議。

劉姓網友27日晚間在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他先是曬出國文課本其中一頁，印有並用黑筆圈出「澈底」的照片，並稱他記得小時候上課是「學徹底」，翻看學生的課本發現如今是「教澈底」。原PO因此專程上網搜尋確認，最終得知「果然改成這樣」。對於如今使用澈底，原PO連發數個疑似不滿意的表情符號。

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這貼文一經發出，許多網友紛紛回應「以前是學徹底」，其中有位母親表示要和兒子道歉，「我昨天才跟我兒子說是徹底，我兒一直說我是錯的，然後翻了課本給我看！跟你一樣的課文。」有部分網友認為修訂很失敗，「到底為什麼要改呢？三點水邊的澈，是用在形容水，清澈見底。」

當中有網友認為教育部亂改，因此稱「教育部的人都是共匪來的」，被另位網友勸「不要凡事都要跟政治掛鉤，徹底跟澈底是相通的，這個從以前到現在都沒改過」，漢語隨著每個時期，取決於課本編寫者以及教育部政策有所不同，不同時期出現不同的寫法不代表是錯的。

如今在《教育部重編國語辭典修訂本》網上，查詢詞目「徹底」僅會得到1個字詞結果「澈底」，澈底的釋義處表示澈底也作為「徹底」使用。根據改網說明，澈底出自《老殘遊記》第一七回：「我已澈底想過，只有不管的一法。」

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