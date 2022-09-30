人妻想生第2胎「女兒鬧脾氣」　一問才知大嫂洗腦：妳會被丟掉

▲一名人妻打算生第2胎，女兒卻不斷鬧脾氣。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多夫妻考量到養孩子的經濟成本很高，因此不敢貿然生孩子。一名人妻表示，以前因為經濟狀況不允許，只生了一個女兒，最近有想再生一個，但女兒的反應變得很奇怪，才知道問題出在大嫂身上。

原PO在《匿名公社》提到，以前考慮到經濟壓力，不敢生第2胎，好不容易最近手頭沒那麼緊，因此有了再生一個的打算，怎料女兒卻開始鬧脾氣，追問下才發現是大嫂在搞鬼。

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原PO指出，大嫂自從知道他們有生第2胎的計畫，就一直跟就讀小三的女兒洗腦：「如果媽媽生了弟弟妹妹後就不要妳了，妳會被丟掉；如果媽媽生的是弟弟，阿公阿嬤也會只疼弟弟不疼妳。」她聽完火冒三丈，痛批：「她自己生不出小孩就不准別人生嗎？」趁著去婆家接女兒時，當面直接質問大嫂為什麼亂說話，沒想到對方嘻皮笑臉表示：「只是開玩笑」。

▲大嫂洗腦女兒「媽媽生了弟弟妹妹，妳就會被丟掉」。（示意圖／翻攝自pexels）

「這種玩笑能亂開嗎？」原PO透露，女兒自從聽了大嫂說的話，每天都提心吊膽，擔心會被丟掉，怕生第2胎以後就沒人要，幾乎每天晚上都做惡夢，殊不知大嫂完全不以為意，認為這樣的反應大驚小怪，「她卻只覺得是我女兒膽子小，連玩笑都開不起」，如此不負責任，讓她一肚子火：「這是膽子小不小的問題嗎？嘴這麼賤是欠打嗎？」

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