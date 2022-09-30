俄羅斯併吞烏克蘭4地區！　一張圖看懂「烏克蘭被吃掉多少領土」

▲俄羅斯宣布併吞烏克蘭東南部4佔領地區。（圖／ETtoday製圖）



記者吳美依／綜合報導

俄國總統普丁將於30日下午3時舉行「新領土入俄條約簽署儀式」，把俄軍佔領的烏克蘭東南部4地區併入俄羅斯聯邦，包括盧甘斯克、頓內茨克、扎波羅熱及赫爾松，總面積約占烏國領土15%。莫斯科23-27日在當地舉行「入俄公投」，均獲得超高比例支持票，但這場選舉被西方及基輔視為騙局、拒絕承認，也被認為是戰爭進一步升溫的前奏。

The first 200 days of Russia's invasion of Ukraine



The interactive map was created by the Critical Threats project in collaboration with the Institute for the Study of War (ISW).



From April to September 12, Ukrainian troops liberated over 60,000 square kilometers of territory. pic.twitter.com/p6cnuIVbk3 — ТРУХАEnglish (@TpyxaNews) September 18, 2022

2月24日，普丁宣布對烏克蘭發動「特別軍事行動」揮軍入侵，陸續攻佔上述4地區，雖然烏克蘭9月初起閃電反攻、奪回大量失土，卻未能奪回這些關鍵據點。

▲俄羅斯23-27日在烏克蘭占領區舉行入俄公投，有證據顯示武裝部隊強迫民眾投票。（圖／路透）



俄國佔領烏克蘭領土後，在當地扶植假政府及親俄代理人，並且舉行「入俄公投」，卻有不少證據顯示，俄軍荷槍實彈、挨家挨戶「拜訪」居民，強迫人們前往投票所，投下贊成票。

《紐約時報》報導，隨著俄羅斯在佔領地區展開精心策畫的公投，居民在俄軍揮舞槍械站崗的情況下投票，百姓們表現出恐懼、憤怒及蔑視的複雜情緒，一些人躲在家裡，害怕反對俄羅斯併吞會導致被綁架，甚至更糟的下場。

Mobile "referendum". It is always more convenient to vote when two soldiers with machine guns are knocking at your apartment. Zaporizhzhia region pic.twitter.com/4DPihwwnFw — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 23, 2022

根據俄羅斯中央選舉委員會公布結果，4地區均以壓倒性票數支持加入俄羅斯，其中頓內茨克（Donetsk）贊成票高達99.23％、盧甘斯克（Luhansk）98.42％、扎波羅熱（Zaporizhzhia）93.11%、赫爾松（Kherson）也有87.05％。

俄國近期頻發核武威脅，普丁警告將在必要時刻「使用所有可用武器」，心腹梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）也宣稱，若莫斯科被逼到極限，有權使用核武自衛，而且這番話「肯定不是虛張聲勢」。外界指出，俄國動用核武的底線就是「北約直接介入俄烏戰爭」及「俄羅斯領土受到烏克蘭攻擊」，如今併吞烏克蘭4地區，很可能在為後者鋪路。

▲克里姆林宮附近的標語寫道，「頓內茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松。永遠在一起！」（圖／路透）

各界對於這場「假公投」結果表達強烈質疑與譴責。烏克蘭政府指出，俄羅斯2014年也使用相同手段併吞克里米亞，「假公投」目的就是為了升級戰爭、合理化全面動員，總統澤倫斯基也誓言捍衛被佔領區的人民。西方國家紛紛拒絕承認公投結果，美國總統拜登更直言，絕不會承認烏克蘭領土分離。



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