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俄羅斯併吞烏克蘭4地區！　一張圖看懂「烏克蘭被吃掉多少領土」

▲▼俄羅斯併吞烏克蘭。（圖／林宜潔製）

▲俄羅斯宣布併吞烏克蘭東南部4佔領地區。（圖／ETtoday製圖）

記者吳美依／綜合報導

俄國總統普丁將於30日下午3時舉行「新領土入俄條約簽署儀式」，把俄軍佔領的烏克蘭東南部4地區併入俄羅斯聯邦，包括盧甘斯克、頓內茨克、扎波羅熱及赫爾松，總面積約占烏國領土15%。莫斯科23-27日在當地舉行「入俄公投」，均獲得超高比例支持票，但這場選舉被西方及基輔視為騙局、拒絕承認，也被認為是戰爭進一步升溫的前奏。

2月24日，普丁宣布對烏克蘭發動「特別軍事行動」揮軍入侵，陸續攻佔上述4地區，雖然烏克蘭9月初起閃電反攻、奪回大量失土，卻未能奪回這些關鍵據點。

▲▼ 俄羅斯23日起在烏克蘭占領區舉行入俄公投。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯23日起在烏克蘭占領區舉行入俄公投。（圖／路透）

▲俄羅斯23-27日在烏克蘭占領區舉行入俄公投，有證據顯示武裝部隊強迫民眾投票。（圖／路透）

俄國佔領烏克蘭領土後，在當地扶植假政府及親俄代理人，並且舉行「入俄公投」，卻有不少證據顯示，俄軍荷槍實彈、挨家挨戶「拜訪」居民，強迫人們前往投票所，投下贊成票。

《紐約時報》報導，隨著俄羅斯在佔領地區展開精心策畫的公投，居民在俄軍揮舞槍械站崗的情況下投票，百姓們表現出恐懼、憤怒及蔑視的複雜情緒，一些人躲在家裡，害怕反對俄羅斯併吞會導致被綁架，甚至更糟的下場。

根據俄羅斯中央選舉委員會公布結果，4地區均以壓倒性票數支持加入俄羅斯，其中頓內茨克（Donetsk）贊成票高達99.23％、盧甘斯克（Luhansk）98.42％、扎波羅熱（Zaporizhzhia）93.11%、赫爾松（Kherson）也有87.05％。

俄國近期頻發核武威脅，普丁警告將在必要時刻「使用所有可用武器」，心腹梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）也宣稱，若莫斯科被逼到極限，有權使用核武自衛，而且這番話「肯定不是虛張聲勢」。外界指出，俄國動用核武的底線就是「北約直接介入俄烏戰爭」及「俄羅斯領土受到烏克蘭攻擊」，如今併吞烏克蘭4地區，很可能在為後者鋪路。

▲▼9月28日，俄羅斯克里姆林宮塔附近的標語寫道，「頓內茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松。永遠在一起！」（圖／路透）

▲克里姆林宮附近的標語寫道，「頓內茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松。永遠在一起！」（圖／路透）

各界對於這場「假公投」結果表達強烈質疑與譴責。烏克蘭政府指出，俄羅斯2014年也使用相同手段併吞克里米亞，「假公投」目的就是為了升級戰爭、合理化全面動員，總統澤倫斯基也誓言捍衛被佔領區的人民。西方國家紛紛拒絕承認公投結果，美國總統拜登更直言，絕不會承認烏克蘭領土分離。

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