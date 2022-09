俄羅斯併吞烏克蘭4地區！　一張圖看懂「烏克蘭被吃掉多少領土」

▲俄羅斯宣布併吞烏克蘭東南部4佔領地區。(圖/ETtoday製圖)



記者吳美依/綜合報導

俄國總統普丁將於30日下午3時舉行「新領土入俄條約簽署儀式」,把俄軍佔領的烏克蘭東南部4地區併入俄羅斯聯邦,包括盧甘斯克、頓內茨克、扎波羅熱及赫爾松,總面積約占烏國領土15%。莫斯科23-27日在當地舉行「入俄公投」,均獲得超高比例支持票,但這場選舉被西方及基輔視為騙局、拒絕承認,也被認為是戰爭進一步升溫的前奏。

The first 200 days of Russia's invasion of Ukraine



The interactive map was created by the Critical Threats project in collaboration with the Institute for the Study of War (ISW).



From April to September 12, Ukrainian troops liberated over 60,000 square kilometers of territory. pic.twitter.com/p6cnuIVbk3