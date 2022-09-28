普丁輸不起！CNN曝俄核武「狂人策略」　戰敗就讓所有人失去一切

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

CNN國際安全記者沃爾什（Nick Paton Walsh）認為，烏俄戰爭最危險時刻即將來臨，俄羅斯陷入垂死帝國的掙扎，頻頻發出核武威脅，「我們面對的是一個想要塑造狂人形象的俄羅斯，如果在這場戰爭中面臨失敗，就準備讓所有人失去一切。」總統普丁則無法承受失敗，「這對普丁而言是一個非贏即輸的時刻，而他不認為自己未來會輸。」

沃爾什指出，烏克蘭遭俄佔領4地區舉行「入俄公投」，克里姆林宮可能在本周宣布結果，要求這些地方迅速納入俄羅斯領土，作為戰爭進一步升溫的藉口。普丁上周也警告，俄羅斯會在必要時「使用所有可用武器」，心腹梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）宣稱，如果莫斯科被逼到極限，有權使用核武自我防衛，而且這番話「肯定不是虛張聲勢」。

▲俄軍倉皇逃跑，坦克、砲車等裝甲武器都丟在當地。（圖／取自Facebook／烏克蘭武裝部隊地面部隊）

沃爾什指出，普丁靠著實力爬上今天的地位，現在卻幾乎完全缺乏這種實力，同時面臨前所未有的國內異議。俄軍在烏克蘭遭逢一連串挫敗，動員令也成為一場災難，如果莫斯科在過去6個月以來，無法好好為正規部隊提供補給，這些未經培訓甚至不情願的成千上萬新入伍士兵，又怎能在前線獲得良好物資與裝備？

就連平常擔任政府喉舌的官媒RT總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonian）都為民眾打抱不平，直指許多人的父親、兒子或丈夫被「錯誤地」派往前線。而莫斯科菁英承認動員錯誤，就像是對元首本人的批評，這是非常罕見的。

▲在戰爭初期，俄軍發射導彈攻擊、佔領烏克蘭扎波羅熱核電廠。（圖／路透社）



沃爾什認為，普丁已經無法承受失敗，在沒有太多常規軍力可用的情況下，恐怕求助其他武器，試圖扭轉災難性態勢。例如繼續派遣戰機對烏克蘭地毯式轟炸，或者訴諸生化武器，儘管後者影響範圍可能太靠近俄羅斯邊境，還會引發國際社會強烈反彈。

另一個選項是核武，但這也為普丁帶來風險，除了北約軍事報復以外，俄軍實力是否能夠實施精準、有限又有效的戰略核武打擊，也是一大擔憂，「一個無法派出足夠戰機，坦克沒有充足燃料的軍隊，是有問題的。普丁本人可能擔心，他對權力的掌握日漸衰弱，恐怕無法維繫一條穩固到能夠好好服從命令、發射核武的指揮鏈。」

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