CNN曝「澤倫斯基出發了」赴美與拜登面對面　烏俄開打後首次出訪

▲烏克蘭總統澤倫斯基。(圖/翻攝自Facebook/Володимир Зеленський)

記者吳美依/綜合報導

《有線電視新聞網》(CNN)白宮記者科林斯(Kaitlan Collins)表示,烏克蘭總統澤倫斯基「已經在前往美國的路上」,預計21日在華府會晤美國總統拜登。這是他從烏俄戰爭爆發以來首次出國訪問,也是衝突持續至今烏美元首第一次面對面。

Two sources say President Zelensky is already on his way to the U.S. for the groundbreaking visit to Washington, his first outside of Ukraine since the Russian invasion began, @Phil_Mattingly and I are told by two sources.