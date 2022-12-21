CNN曝「澤倫斯基出發了」赴美與拜登面對面　烏俄開打後首次出訪

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／翻攝自Facebook／Володимир Зеленський）

記者吳美依／綜合報導

《有線電視新聞網》（CNN）白宮記者科林斯（Kaitlan Collins）表示，烏克蘭總統澤倫斯基「已經在前往美國的路上」，預計21日在華府會晤美國總統拜登。這是他從烏俄戰爭爆發以來首次出國訪問，也是衝突持續至今烏美元首第一次面對面。

Two sources say President Zelensky is already on his way to the U.S. for the groundbreaking visit to Washington, his first outside of Ukraine since the Russian invasion began, @Phil_Mattingly and I are told by two sources. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) December 20, 2022

此前，知情人士透露，澤倫斯基將在白宮會晤拜登，與民主共和兩黨領袖見面，並在國會發表演說，相關計畫正在進行中，但因為安全疑慮尚未敲定。另有消息指出，國會山莊已準備好在21日迎接澤倫斯基的到來。

不過，白宮目前拒絕回應此事，眾議院議長裴洛西也不願證實，「我不知道那會發生」、「我們還不知道」。

在這次歷史性會面到來之際，美國國會即將表決一項年末支出方案，內容包括向烏克蘭提供450億美元緊急援助。此前消息指出，華府準備向基輔提供愛國者防空飛彈系統，協助抵禦俄軍。

根據美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）統計，自今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國已提供近500億美元援助，包括人道、資金和軍事支援等等。