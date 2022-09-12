烏克蘭絕地大反攻！俄烏戰200天　「一張圖」看懂烏軍奪回多少失土

▲俄烏戰爭邁入200天，烏克蘭陸續從俄軍手中奪回失土，而克里米亞半島則於2014年起被俄羅斯控制。（圖／ETtoday製圖）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭近日在東半部戰線展開絕地大反攻！俄烏戰爭持續至今已200天，烏軍9月初持續與俄軍展開交戰，在採取「聲東擊西」戰術下，在東北部哈爾科夫州奪回30座城鎮與村莊、面積達3000平方公里的失土，軍方上傳至推特的宣傳影片中，更能見到一名烏軍士兵在該州的中部城市插上國旗；不過，俄軍仍襲擊烏克蘭的發電設施。

根據《美聯社》、《BBC》，俄烏戰爭從今年2月底開戰至今已邁入200天，繼春季俄軍在烏克蘭首都基輔的失利後，烏軍在最近的48個小時內展開一次快速的絕地大反攻，烏軍首先於10日成功進入哈爾科夫州原本由俄軍掌控的重要補給城鎮伊久姆（Izyum）、庫普揚斯克（Kupiansk），烏軍收復的領土也從8日宣稱的1000平方公里，10日晚間又收復2000平方公里。

一名伊久姆的居民向《衛報》透露，烏軍已經順利進到伊久姆，此前俄軍迅速撤退，留下彈藥和裝備。

▼烏克蘭武裝部隊在哈爾科夫州的反攻行動中，繳獲俄軍留下的榴彈發射器。（圖／路透）

▲烏軍在哈爾科夫州補給重鎮庫普揚斯克的屋頂上舉著烏克蘭國旗。（圖／路透）

不過報導指出，目前《BBC》依舊無法證實烏克蘭官方所公佈的數據是否為真，因為該報的記者被拒絕進入前線。英國國防官員警告，雖然烏軍聲稱收復周圍地區失土，不過這些城鎮以外仍維持戰鬥態勢；基輔當局官員則表示，烏軍仍在伊久姆周圍一些定居點戰鬥。

至於俄羅斯國防部則證實，俄軍將從哈爾科夫州的第3個重鎮巴拉克列亞（Balakliia）撤退，結束對於烏軍的包圍，以「加強」在頓內茨克州前線的戰鬥。烏軍則於9日進入該座城鎮。

庫普揚斯克是俄軍在烏克蘭東部戰線的重要補給城鎮，先前俄軍在戰事開始後曾耗費1個月的時間試圖控制伊久姆，如若失去伊久姆，對於俄羅斯總統普丁而言是奇恥大辱。一名軍事專家聲稱，這是二戰以來俄軍首次面臨全部陣亡。

▼烏軍在哈爾科夫州巴拉克列亞升上烏克蘭的國旗。（圖／路透）

▲烏軍在進入烏克蘭東部某個城鎮後，踐踏俄羅斯國旗。（圖／路透）

烏克蘭軍隊南部司令發言人古門約克（Nataliya Gumenyuk）表示，烏軍在南部戰線也取得重大進展，推進2至幾十公里。

然而，俄軍雖然從哈爾科夫州逐漸撤出，但對於該地區的攻擊行動卻仍無止息，俄軍11日襲擊、轟炸哈爾科夫西部郊區一座發電廠，不僅導致至少1人死亡，哈爾科夫當天晚間幾乎沒有電力供應，汽車只能行駛在漆黑的街道，少數行人用手電筒或手機照明。

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