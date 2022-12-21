屠殺分屍29歲孫媳婦「取出內臟餵狗」　66歲開膛手奶奶落網

▲老婦人坦承殺害孫媳婦。（圖／翻攝自俄羅斯媒體）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯發生一起殘忍命案，66歲女子斯韋特蘭娜(Svetlana Shilyaeva)被控殺害孫子29歲妻子尤莉亞(Yuliya Pazylova)，殺人後不但分屍，還開膛剖腹把內臟挖出來餵狗，冷血行徑讓她被外界冠上「開膛手奶奶」的稱號。

原本是病理學家的斯韋特蘭娜被控2個月前殺害孫媳婦尤莉亞，近來終於坦承殺人過程，她趁孫媳婦尤莉亞洗澡時，從廚房拿刀把人刺死，然後再將遺體分屍，內臟餵狗，頭部與骨盆丟到一條河中，剩餘的身體部位則丟棄在圖拉市(Tula)各處。

▲老婦人還向警方示範殺人方式。（圖／翻攝自YouTube）

當地媒體報導，事件起因於同住在一個屋簷下的斯韋特蘭娜與孫媳婦，平常關係就十分緊張時常爭吵，導致22歲孫子斯維亞托斯拉夫(Svyatoslav Pzaylov)搬離家中，當尤莉亞被人發現失蹤時，警方原本懷疑凶嫌是斯維亞托斯拉夫。

斯韋特蘭娜犯案後雖然有妥善處理屍體，不過警方仍在家中發現血跡反應，她被捕時不但立刻坦承殺人，還大言不慚表示，「對，我殺了她，屍體分屍，部分遺體藏起來了」。被控謀殺的她目前被關押中，若是罪名成立將有可能被判最高15年刑期。