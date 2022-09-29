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第4次了！俄「北溪管道」再現破裂點　爆炸後天然氣外洩畫面曝光

▲▼北溪天然氣管道洩漏。（圖／路透）

▲北溪天然氣管道再被發現出現第4個洩漏點。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯向歐洲出口天然氣的「北溪」管道，日前在丹麥與瑞典水域附近檢測到3處洩漏後，瑞典海岸警衛隊又在27日發現了第4個洩漏點。

綜合外媒報導，瑞典海岸防衛隊27日發現，俄羅斯的「北溪」天然氣管道出現第4個洩漏點，破裂處位於「北溪2號」管道，接近「北溪1號」之前較大的洩漏點，屬於瑞典的專屬經濟水域。

俄羅斯穿越波羅的海，一直延伸到德國的「北溪1號」和「北溪2號」天然氣管道，在26日同時發生事故，「北溪1號」26日在博恩霍爾姆島（Bornholm）東北部發生2起洩露事件後引發爆炸，而「北溪2號」博恩霍爾姆島附近也發現了一個洩漏點。

▲▼北溪天然氣管道洩漏。（圖／路透）

▲北溪天然氣管道洩漏引發爆炸後，天然氣不斷噴涌而出，海面大片區域泛白，出現巨大動蕩、產生湍流。（圖／路透）

之前的3個洩漏點其中有2處位於丹麥專屬經濟水域，一處位於瑞典專屬經濟水域。由於管道洩漏的時機與位置相近，因此丹麥、德國和瑞典都懷疑，這次的洩漏事件可能是人為所致，而且這還有可能是一起具針對性的破壞行為。

一名英國國防部消息人士指出，這起洩漏事件很可能是一場有預謀的襲擊，嫌犯可能在幾個月，甚至幾年前就利用水下無人潛航機在管道投放地雷，並利用遠程引爆水下炸藥。俄羅斯在「北溪」天然氣管道遭破壞後，就以「國際恐怖主義襲擊」罪名立案，並將在10月1日的聯合國安理會上，就管道被破壞一事召開緊急會議。

「北溪」天然氣管道運營商Nord Stream表示，天然氣管道洩漏的緊急情況前所未有，因此該公司暫時無法估計修復時間。

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