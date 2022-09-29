屈辱性畫面！普丁動員竟出現「爸爸軍團」　士兵滿頭白髮老態曝光

▲俄羅斯預備役軍人中有許多士兵看起來年邁、疲弱，被外媒嘲笑是普丁的「爸爸軍團」。（圖／達志影像／newscom）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭反攻之下，俄軍在部分戰區陷於弱勢。俄羅斯總統普丁非但不願撤軍，更對全國30萬名後備軍人下達局部動員令。最近，俄國集結了新一批的預備役，準備派遣前線，但照片中有許多士兵頂著一頭白髮，看起來十分年邁，也沒有壯碩身材，被外媒嘲諷這根本是普丁的「爸爸軍團」（Dad's Army）。

▲預備役俄軍在赴戰場前，27日於克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol）集結，進行派遣啟程儀式。（圖／路透）

根據《太陽報》報導，克里姆林宮日前下令部分動員，克里米亞半島西南岸的港口都市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）27日就集結了新一批的俄國預備役軍人，準備派遣至烏克蘭加入作戰。當局在城市歷史名勝「納希莫夫廣場」（Nakhimov Square）為軍人們進行了啟程儀式，許多家屬到場含淚送別。

▲後備軍人準備前往戰場，家人到場送別。（圖／路透）

受徵召士兵個個扛著光亮的新步槍，整齊列隊待東正教神職人員為他們祝福，然而，卻有不少士兵滿頭白髮，看起來相當年邁，也沒有戰士們的壯碩身材。報導直言，這就像情境劇中，那些在二戰時期，年老或無法派遣海外的男性被迫去保家衛國的畫面，簡直就像普丁的「爸爸軍團」。

▲許多受徵召的士兵滿頭白髮，而且上戰場前的軍事訓練似乎不足。（圖／達志影像／newscom）

報導補充，俄羅斯受動員徵召的後備軍人在赴戰場前，預計只會接受2周的軍事訓練，但通常情況下至少需要訓練6個月，「普丁似乎正在把一些幾乎沒受過訓練的平民派上戰場。」

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