俄男嚇到出逃！　普丁下令禁發護照給「動員令徵兵對象」

▲俄羅斯民眾倉皇逃離家鄉。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯政府內部消息人士透露，由於目前有大批男性因動員令逃離俄國，因此當局已下令，禁止發行新護照給所有符合動員令徵兵對象的民眾，企圖藉此阻止民眾前往其他國家。事實上，俄國政府為了攔截成年男性逃離家鄉，考慮在邊境成立徵兵中心，預計對符合動員令年紀的公民發放「徵召令」。

根據《法新社》報導，俄國政府內部消息人士28日透露，普丁已經下令，對於那些被軍隊徵召或是已經收到徵召令的民眾，相關單位將會拒絕發行護照給他們。

▲▼許多俄羅斯公民在普丁宣布緊急動員令後迅速離境。（圖／路透）



俄羅斯總統21日下達二戰以來首次軍事動員令，預計徵召30萬名預備役前往烏克蘭作戰。相關消息公布後，短短1週內，就有20多萬名成年男性逃離家鄉，紛紛前往鄰國，如今俄羅斯與喬治亞、哈薩克以及蒙古等國接壤的邊境處也出現排隊人龍，等待出境的隊伍長達數公里。

有些民眾攜家帶眷逃離至鄰國，有些人則是獨自一人離開家鄉。符合徵兵年齡的俄國男性紛紛擔憂被禁止出境。據悉，目前已傳出有被禁止出境的案例。不過克里姆林宮26日聲稱，不會引渡前往海外逃避徵召的公民，目前也沒有計畫限制出境。

另一方面，俄羅斯公民就算未持有護照，只要使用國內的身分證明也能前往舊蘇聯國家亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克以及吉爾吉斯。因此動員令發布後，有許多俄羅斯人紛紛前往這些國家。

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