20萬俄人狂逃！英示警：在俄英國人應盡速離境「避免被徵召參戰」

▲民眾步行穿越俄羅斯與喬治亞的邊境檢查站。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在俄羅斯21日宣布部分動員令後，短短一週已有20萬名俄國人逃離。英國外交及聯邦事務部（FCDO）警告，在俄羅斯擁有雙重國籍的英國人民應盡速離境返國，避免面臨被徵召動員至烏克蘭作戰的風險。

依據FCDO網站26日更新的旅行建議，由於俄羅斯政府把擁有英國及俄羅斯護照的雙重國籍者視為俄羅斯公民，「持有俄羅斯護照的英國人民應該意識到，可能列入動員徵召的範圍內」。目前仍在俄羅斯的英國人約有4000人，其中包括擁有英俄雙重國籍者。

FCDO表示，自9月21日以來，邊境站與機場變得特別繁忙，「如果不是必須留在俄羅斯內，強烈建議考慮透過剩餘商業管道離境」。

英國並非發出這類警告的唯一國家。美國駐俄使館27日發布「在俄美國公民安全警報」，稱俄羅斯政府正在動員公民加入軍隊，可能會徵召「持有美俄雙重國籍者」入伍，呼籲仍在俄國境內的美國公民儘快離開。

俄羅斯總統普丁21日宣布部分動員，儘管官方明確表示徵召30萬名預備役，但有越來越多消息指出，不在動員範圍內的人也被徵召入伍，短短一週已有超過20萬人逃出境。

彭博28日援引警方與邊境官員的統計數據指出，有9.8萬名俄國人進入哈薩克、5.3萬人抵達喬治亞；歐盟27日也宣布，過去一週有6.6萬名俄國人進入歐盟，較前一週增加30%，其中大多數的人是經由陸地邊界進入芬蘭與愛沙尼亞。