德國國會友台小組10月2日訪台　將拜會蔡英文、參訪南科

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部29日表示，德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）率跨黨派5位友台小組副主席一行7人預定10月2日至6日來台訪問，外交部表示誠摯歡迎，且這是疫後首個德國訪團，是在法國國會訪團後再有一歐洲國家以實際行動挺台。

外交部說明，此次德國國會友台小組訪團是繼2019年COVID-19疫情爆發以來，睽違3年的第一個德國訪團，不僅是德國國會的官方正式出訪性質，也是在中國藉口美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台升高對台軍事威脅，繼法國國會訪團後，又一歐洲重要國家以實際行動展現對台灣堅定支持，外交部對此表示感謝。

外交部說明，訪團7位成員分別代表德國基民／基社聯盟、社會民主黨、綠黨、自民黨、另類選擇黨及左黨，訪賓此行將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，並將與「台灣與德國議會議員友好協會」委員會晤、拜會立法院、與安全議題相關的機構及智庫晤談交流，訪賓另將參訪台南科學園區並與廠商交流，持續深化台德在經貿投資、高科技產業及供應鏈安全等領域的合作。

外交部表示，台灣與德國是共享自由民主、法治人權價值的堅實夥伴，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，在全球威權主義持續擴張之際，面對中國升高對台軍事威脅，德國政府及國會持續強化對台海安全的關注、支持台灣參與國際組織並深化雙邊關係，國會友台小組更以實際行動證明德國跨黨派對台灣的堅定支持；期盼賡續深化雙方交流合作，強化民主團結與韌性，共同邁向繁榮穩定的未來。

此外，民進黨立委張宏陸昨天成立「台灣與德國議會議員友好協會」，他表示，德國也會支持台灣加入國際民航組織及世界衛生組織，相信台德雙方的經貿及官方合作關係都會愈來愈密切。