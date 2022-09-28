暴力犯罪發生率最低又最敢生　彰化縣獲《今周刊》永續城市優等獎　

▲彰化縣榮獲永續城市優等獎。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

2022《今周刊》永續城市大調查今天出爐，今（28）日下午於台大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮，彰化縣社會力與經濟力表現突出，社福支出比率居冠，暴力犯罪發生率最低，為全台最敢生小孩的縣市，首次入榜即榮獲「永續城市優等獎」。

彰化縣長王惠美感謝縣府團隊及相關單位，公私協力一起努力，讓彰化縣首次獲獎得到佳績，今（28）日頒獎典禮由副縣長林田富代表領獎，彰化致力於環境品質改善、潔淨能源推廣、產業綠色轉型，與企業、與民間共同努力，在彰化建縣滿300年的前夕，期能以永續精神建構一個低碳樂活的「美好彰化，希望城市」。

彰化建縣將滿300年，王惠美及縣府團隊負起承先啟後的歷史重任，經過王惠美執政3年多的努力，終於逐步開花結果，在今周刊2022年永續城市大調查獲得「永續城市優等獎」肯定。

王惠美縣長表示，未來縣府將與企業、與民間共同來努力，攜手打造低碳永續家園，為下一代種下希望的種子，為彰化打開新的篇章，讓彰化下一個300更加精彩。

林田富致詞時表示，彰化縣是全國第七大都市，同時也是台灣的中小企業原鄉與台灣糧倉，彰化縣的永續發展對於台灣經濟與社會都極為重要，因此，縣府持續呼應聯合國永續發展(SDGs)的目標，於推動各項政策時融入永續概念，打造低碳樂活城市。