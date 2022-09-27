不是蛋餃！他曝彰化志工吉祥物原型　「到底是誰決定變更設計？」

▲彰化縣志願服務吉祥物。（圖／彰化縣政府社會處）



記者杜冠霖／綜合報導

彰化縣政府近日舉辦「志願服務吉祥物姓名徵選」活動，最後成形的吉祥物卻讓民眾不敢恭維，就有網友形容像「壞掉的布丁」、「一坨散開的蛋黃」，對此，議員參選人鄭宇焱透露，在最初的LOGO徵稿設計獲得第一名的作品十分可愛，不難理解為什麼會得到第一名，但「魔改」的過程似乎看不到設計的專業，彰化縣民的納稅錢是被這樣花的嗎？究竟「是誰決定」變更設計？

該logo的原創設計圖是以彰化縣地圖做造型，戴著一頂球帽，兩手抱著一顆大紅心，但社會處海報上的的吉祥物案卻大大的不同，有網友在PTT發文問說，「活動很簡單，幫這一坨黃色的東西命名，就有機會拿到一萬元，鄉民覺得什麼名字最帥最適合呢？」立刻引發熱烈討論。

一個吉祥物意外引發熱議，彰化縣政府也始料未及，社會處表示，彰化縣志願服務Logo吉祥物設計，經過公開徵選及網路票選，選出優勝作品，設計理念是以彰化縣地圖為概念，象徵志工遍布26個鄉鎮市，代表志願服務精神。

時代力量議員參選人鄭宇焱則表示，這一兩天彰化最熱門的議題，應該就是「志願服務吉祥物」的設計了，這個被網友戲稱為多力多滋、脂肪肝、彰彰包、蛋餃的黃色三角形吉祥物，讓所有縣民啼笑皆非。

​

鄭宇焱指出，在最初的LOGO徵稿設計，獲得第一名的作品，並不是長這個樣子，而是以彰化縣的形狀為輪廓，將其擬人化後，雙手捧著一顆愛心，被許多網友認為十分可愛，也不難理解為何能奪得第一，將兩張圖擺在一起，會發現除了彰化縣的形狀之外，完全就是不同的設計。

​

鄭宇焱表示，有趣的是，團隊去調閱參賽簡章，發現其中一條規定要求原作者必須將著作財產權讓與縣府，也就是說縣府拿到這個設計之後，愛怎麼改就怎麼改，完全無需尊重設計師及當初的評選結果。

​

鄭宇焱質疑，這樣花錢辦理公開徵選的意義在哪？「魔改」的過程似乎也看不到設計的專業，彰化縣民的納稅錢是被這樣花的嗎？最後「是誰決定」變更設計？「是誰決定」將原本的平面設計轉作立體吉祥物，「未來縣府針對相關徵稿是否有改進對策？請彰化縣政府好好回答這些問題！」

議員吳韋達27日在議會質詢時表示，設計團隊不只會設計主視覺，更會將一系列的形象及衍生物包裹式設計，包含旗幟、文書資料、網路應用等。更拿出台東與基隆市政報告來與彰化比較，彰化的投影片與報告書封面完全無設計可言，吳韋達表示設計在現在社會已經是一門顯學，彰化縣政府不該只投注硬體，更應該將設計品質大幅提升。

民進黨議員參選人楊子賢也批評，吉祥物是應該慎重行事的表徵，這才能對投身志願服務的縣民，表達尊重與敬意。民眾會對美感產生反彈，就是因為縣政府花費少許經費就想要為吉祥物定調，將心力用在舉辦少數人參與的徵選活動，無疑是種敷衍了事，對志工是種不負責任的態度，對執行任務的公務員更是額外的業務負擔。