王惠美推「彰化馬拉松嘉年華」　邀路跑好手認識彰化人文風光

▲彰化縣長王惠美出席「2022彰化縣政府馬拉松嘉年華」啟動記者會。（圖／彰化縣政府提供）



記者陶本和／台北報導

彰化縣政府將於10月至12月串連縣內六場具有在地特色的馬拉松賽事，彰化縣長王惠美近日在「2022彰化縣政府馬拉松嘉年華」啟動記者會上表示，這次活動最大特色就是讓參與路跑的朋友，能感受到彰化濃濃的人情味，同時體驗沿途熱鬧滾滾嘉年華的熱情與活力。

這六場馬拉松賽事，首場為10月9日「2022就愛竹塘米半程環鄉馬拉松」，接下來是10月15日「2022彰化社頭織足健走」、10月30日「2022員林市獅子盃親子路跑」、11月6日「2022戀戀二水 跑水馬拉松」、11月13日「台灣米倉 田中馬拉松」、和2月4日「二林伯立歐蕎麥公益路跑」。

彰化縣長王惠美指出，「2022彰化縣政府馬拉松嘉年華」是將彰化縣六場路跑賽事串聯以「嘉年華」的方式來舉辦，最大特色就是充滿著濃濃的人情味，讓全國熱愛路跑的朋友們，在沿途都能感受到熱鬧滾滾的熱情與活力，並認識彰化的人文風光。

為了使「2022彰化馬拉松嘉年華」活動內容更加豐富，主辦單位將分別在六場馬拉松賽事前後一日，結合各地特色規劃一系列精彩活動，包括在竹塘舉辦「創會百周年慶祝系列活動」、社頭「MIT臺灣製產品展售活動」、員林「彰城三百稅 闔家歡心play」兒童劇展、二水為「二水跑水節」、田中是「田中馬選手之夜」、二林則是「二林蕎麥文化季」。