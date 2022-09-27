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攻防選戰議題！王惠美從政28年　首聘競總發言人

▲縣長王惠美聘農會總幹事張建豐為發言人。（圖／縣長參選人王惠美競選總部提供）

▲縣長王惠美聘農會總幹事張建豐為發言人。（圖／縣長參選人王惠美競選總部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

選戰進入白熱化階段，彰化縣長王惠美競選總部發言人昨日正式亮相，由彰化縣農會總幹事張建豐出任；這是王惠美從政28年來，首位欽點的發言人，張建豐強調，正積極物色尋覓合適人選，將盡快組成發言人團。

彰化縣長王惠美專心投入縣政工作，且時值議會定期會開議，雖未請假現身，仍透過事前錄影方式，表達滿滿感謝與期許。她說，非常感謝年輕有為的張建豐總幹事，先是加入阿美的競選總部輔選團隊，又願意臨危受命，同意站出來扛起發言人的重責大任，也請張建豐面對媒體一定要好好說話。

張建豐曾在員林果菜市場服務10年，先後擔任經理、副總經理，去年農會改選，獲遴聘成為新任總幹事，完成縣農會人事改組。他發揮經營管理、行銷與電商銷售等專長，以現代管仲自許，引導縣農會革新，與王惠美未來4年將創新變革、勇創新局的施政理念不謀而合。

▲▼彰化縣長王惠美上午完成登記。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長王惠美登記參選連任。（圖／ETtoday資料照）

張建豐表示，王惠美縣長一向是縣政優先，何時要請假投入競選事務，相信會在一個適當的時機點正式對外宣布，對手陣營攻擊縣府的社福政策取消369敬老金，其實369並未取消，只是改為排富，優先照顧到真正需要的弱勢族群，相信未來在財政許可的前提下，就可以來照顧到更多的人。

張建豐強調，不希望每到選舉，太多政治口水抹煞抹滅了這些努力成果，那些抹黑烏賊戰術、騙票大撒幣的福利政策更讓人看不下去，他擔任競總第一發言人，首要之務就是捍衛王惠美上任後得來不易的成果，大力宣傳政績、未來願景，讓王惠美繼續專心拚縣政。

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