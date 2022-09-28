流感疫苗來了！　彰化縣9／29起開放線上接種預約

▲流感疫苗施打。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣自9月29日上午9點起，進行流感疫苗線上預約，第一階段提供6個月至國小入學前幼兒，以及65歲以上長者兩類對象。另配合中央分階段接種政策，明(29)日下午5點起，同步開放第二階段50歲以上民眾線上預約，若不方便者，合約醫療院所也同樣提供電話預約服務。

衛生局表示，民眾符合上述接種資格及接種間隔後開始預約，接種當日須核對符合上述接種條件後，始可完成接種，不符合者無法提供接種服務。另醫事及衛生防疫相關人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜相關及動物防疫相關人員等造冊對象，請依轄區衛生所接種時段前往接種。

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▲流感疫苗明日開放線上預約。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局指出，孕婦、具有潛在疾病者，包括（19-64歲）高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者、6個月內嬰兒之父母，請自行向合約院所預約接種(請攜帶相關證明文件)；國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生，以學校集中接種為原則；安養養護長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員由合約醫療所入機構接種，另針對65歲以上長者設立社區接種站提供長者可近性接種服務。

衛生局再次提醒流感疫苗可與其他不活化疫苗(包括COVID-19疫苗)同時接種或間隔任何時間接種，另曾確診COVID-19的民眾，若已結束隔離期間且無相關症狀，經醫師評估後可接種流感疫苗。符合公費接種的民眾，在尚未接種疫苗時，記得落實手部衛生及咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣，以降低感染的風險，並於開打後儘速完成接種，保護自己及家人的健康。預約網址https://wbma1.chshb.gov.tw/VaccineAppointment/Reserve.aspx 。