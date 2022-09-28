　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

流感疫苗來了！　彰化縣9／29起開放線上接種預約

▲流感疫苗明日開放線上預約。（圖／彰化縣政府提供）

▲流感疫苗施打。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣自9月29日上午9點起，進行流感疫苗線上預約，第一階段提供6個月至國小入學前幼兒，以及65歲以上長者兩類對象。另配合中央分階段接種政策，明(29)日下午5點起，同步開放第二階段50歲以上民眾線上預約，若不方便者，合約醫療院所也同樣提供電話預約服務。

衛生局表示，民眾符合上述接種資格及接種間隔後開始預約，接種當日須核對符合上述接種條件後，始可完成接種，不符合者無法提供接種服務。另醫事及衛生防疫相關人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜相關及動物防疫相關人員等造冊對象，請依轄區衛生所接種時段前往接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲流感疫苗明日開放線上預約。（圖／彰化縣政府提供）

▲流感疫苗明日開放線上預約。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局指出，孕婦、具有潛在疾病者，包括（19-64歲）高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者、6個月內嬰兒之父母，請自行向合約院所預約接種(請攜帶相關證明文件)；國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生，以學校集中接種為原則；安養養護長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員由合約醫療所入機構接種，另針對65歲以上長者設立社區接種站提供長者可近性接種服務。

衛生局再次提醒流感疫苗可與其他不活化疫苗(包括COVID-19疫苗)同時接種或間隔任何時間接種，另曾確診COVID-19的民眾，若已結束隔離期間且無相關症狀，經醫師評估後可接種流感疫苗。符合公費接種的民眾，在尚未接種疫苗時，記得落實手部衛生及咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣，以降低感染的風險，並於開打後儘速完成接種，保護自己及家人的健康。預約網址https://wbma1.chshb.gov.tw/VaccineAppointment/Reserve.aspx

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
每天說4次「這句話」變有錢　研究：年收增4.4萬
胸猛女躲大樓賣淫…「正要連結」就被抓！　她認了：已接3攤
周玉蔻「崩潰爆哭126秒現場」　來賓表情超經典
內湖女工程師攀岩摔死　妹怒告運動中心「1關鍵」吞敗
軍營旁1甲大麻田曝光！　黑幫大哥扮青農僱6人澆水
忠孝東路女行人闖紅燈！　遭機車撞噴5米慘死
快訊／鏡電視錄音長達2小時！ 前董座打臉裴偉「轉移焦點沒意義

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本什麼美食過譽了？網點名「1料理」超不行：連試3家都難吃

流感疫苗來了！　彰化縣9／29起開放線上接種預約

高雄婦舌頭潰瘍好不了　一驗竟是乳癌轉移...不到半年身亡

10月後機票預訂爆量！華航曝「會有段時間票價稍高」2關鍵降價

新北瑞芳深夜大跳電！2764戶受影響　這次禍首換成「六隻腳」

青少年Novavax週五開打！不良反應發生率曝　不敢打mRNA可選這款

確診連3天上升「比上週增3%」　王必勝：進入高峰後的高原期

國慶3天連假要來了！國道擠1.3倍車潮　「國5南下最長恐塞15小時」

蘇揆預告「明宣布10／13開國門」　王必勝：明早和政院討論後決議

「超邪惡視角」罵校車壞壞！14秒片瘋傳　網重播狂看：不氣了

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

糖尿病恐截肢...怕拖累家人　躲橋下24天！重逢女兒淚崩

日本什麼美食過譽了？網點名「1料理」超不行：連試3家都難吃

流感疫苗來了！　彰化縣9／29起開放線上接種預約

高雄婦舌頭潰瘍好不了　一驗竟是乳癌轉移...不到半年身亡

10月後機票預訂爆量！華航曝「會有段時間票價稍高」2關鍵降價

新北瑞芳深夜大跳電！2764戶受影響　這次禍首換成「六隻腳」

青少年Novavax週五開打！不良反應發生率曝　不敢打mRNA可選這款

確診連3天上升「比上週增3%」　王必勝：進入高峰後的高原期

國慶3天連假要來了！國道擠1.3倍車潮　「國5南下最長恐塞15小時」

蘇揆預告「明宣布10／13開國門」　王必勝：明早和政院討論後決議

「超邪惡視角」罵校車壞壞！14秒片瘋傳　網重播狂看：不氣了

《新．超人力霸王》票房破700萬！　片商加碼台灣限定福利

圓山飯店西密道「神秘終點」揭曉！70分導覽費用、開賣時間一次看

詹子賢頂西瓜皮重返一軍　自曝瘦了4公斤

《超偶》冠軍李子森宣布喜訊了！　認與「女友」高雄合體

快筆記！超商限時1天「特濃美式只要34元」　加碼第2杯7折爽喝

孔子誕辰2572週年　竹市釋奠典禮孔廟舉行　

全民相挺反賄選　雲林地檢署力推LINE檢舉！保密不曝光

哈利梅根脫離王室內幕曝！曾向女王提5項協議　「占盡便宜」被狠拒

趙春山／美國挺台力道加大　道義之交勝於利益交換

快訊／警大聲明陷羅生門　林佳龍質疑：要相信警大還是侯友宜？

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

台南26歲女「喉嚨卡魚刺」住院3個月求救：幫幫忙

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

三媽漲價不怕！內行公開「最強平價火鍋」

30多歲男快篩陽未通報　5天後驚見「家中猝死」

小四女被開罰單　家長心疼怒罵

每鍋貴20元！三媽臭臭鍋宣布「全台漲價」

婚前要「睡一晚公公房間」　男友1句她慌了

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

許藍方急付50萬　女律師曝原因

更多熱門

相關新聞

王惠美推「彰化馬拉松嘉年華」　邀路跑好手認識彰化人文風光

王惠美推「彰化馬拉松嘉年華」　邀路跑好手認識彰化人文風光

彰化縣政府將於10月至12月串連縣內六場具有在地特色的馬拉松賽事，彰化縣長王惠美近日在「2022彰化縣政府馬拉松嘉年華」啟動記者會上表示，這次活動最大特色就是讓參與路跑的朋友，能感受到彰化濃濃的人情味，同時體驗沿途熱鬧滾滾嘉年華的熱情與活力。

「join it」新創領軍　彰化縣觀光產業數位轉型開跑

「join it」新創領軍　彰化縣觀光產業數位轉型開跑

晶英酒店疑79人食物中毒　衛生局說話了

晶英酒店疑79人食物中毒　衛生局說話了

專訪／陳其邁爆料「他」怕老婆　不回家比車禍慘

專訪／陳其邁爆料「他」怕老婆　不回家比車禍慘

即／彰化抓到賄選！送醬油＋500元　2里長參選人栽了

即／彰化抓到賄選！送醬油＋500元　2里長參選人栽了

關鍵字：

流感疫苗衛生局彰化縣線上預約

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

朴敏英被愛沖昏頭！熱戀可疑富豪　《D社》追2月「挖出可怕幕後」

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

萬里沙灘戲水兄弟雙亡　弟遺體凌晨尋獲

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面