攔截逃亡潮！俄在邊境「緊急成立徵兵中心」　想出國秒收徵召令

▲俄國北高加索地區「北奧塞梯─阿蘭共和國」過境口湧現人潮，想要前往喬治亞。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄國動員令引爆逃亡潮，和喬治亞、哈薩克及蒙古接壤的過境口出現大量人潮，等待出境隊伍綿延數公里，避免被派往烏克蘭前線作戰。但俄羅斯「北奧塞梯─阿蘭共和國」（North Ossetia）內政部證實，將在與喬治亞接壤的邊境開設徵兵中心，「不久後的將來」就會開始營運。

官員表示，他們已經佈署60名人員在過境口，屆時上拉爾斯（Verkhniy Lars）過境口的官員將負責把徵召令發放給「正值動員令年紀的公民」。官員還形容，情勢「極度緊張」。

▲俄國民眾攜家帶眷前往喬治亞。（圖／路透）



BBC記者德米特里（Rayhan Demytrie）目前正在俄喬邊境採訪，她形容，人們成群結隊而來，有人開車或騎車，也有人身後拖著行李箱。所有等待前往喬治亞的人看起來都筋疲力竭，飢餓又睡眠不足，但仍因為安全抵達而鬆了一口氣。每個人都說出同樣的話，他們不支持這場戰爭，但俄羅斯的鎮壓能力讓他們無能為力。

男子伊利亞（Ilya）向記者展示小女兒的照片，他說自己想要看著孩子長大，不想要死在沒有意義的烏克蘭戰場上。另一名來自莫斯科的年輕人直言，他逃亡的原因就是普丁。

20多歲的迪馬（Dima）和贊亞（Zhenya）是一對兄弟，遠從莫斯科以東1500公里的巴什科爾托斯坦共和國（Bashkiria）而來，長途跋涉數日才抵達喬治亞邊境，並且立刻打電話回家報平安，母親聞訊發出如釋重負的驚歎聲。

▲無人機及衛星影像顯示，俄羅斯與喬治亞邊境湧入大量車潮。（圖／路透）



俄羅斯總統普丁頒布動員令後，國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）宣布徵召30萬後備役，但反對派媒體報導指出，大量無從軍經驗、超出預備役年紀甚至罹患殘疾者都收到入伍令，實際人數恐怕永遠都是機密，甚至多達100萬人。

西方及一些軍事專家認為，普丁頒布動員令，顯示俄軍在烏克蘭戰場慘敗。隨著國內民意反彈日益激烈，克里姆林宮26日罕見坦承動員過程發生「一些錯誤」，承諾不會引渡前往海外逃避徵召的公民，也沒有計畫限制出境。

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