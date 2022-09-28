美國擬再送「海馬斯」11億美元軍援烏克蘭　白宮：願庇護俄逃亡者

▲美國傳出將再提供烏克蘭，包含M142高機動性多管火箭系統（海馬斯，HIMARS）在內的新一波軍援。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

烏克蘭4個被占領區的入俄公投終以超高比例，贊成加入俄羅斯。美國除了表示不會承認公投結果外，更有官員透露，美方正在籌備新的軍援計畫，其中包含「海馬斯」多管火箭系統、反無人機與雷達系統等，價值約11億美元。另外，白宮表示，願意為逃出境的俄羅斯人提供庇護。

綜合路透社報導，美國多名官員27日匿名透露，美國正在準備向烏克蘭提供一項價值11億美元新的軍援計畫，預計未來幾天內就會正式對外宣布。一名消息人士簡述，軍援內容將包含「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統、配套彈藥、各類型的反無人機系統與雷達系統，以及備件、培訓和技術支援。

報導指出，這將會是烏克蘭在東部與俄軍作戰之際，獲得的最新一批先進武器，美國預計會從國會批准的「烏克蘭安全援助倡議」（USAI）的資金撥款，向軍火業者採購武器，而不會從美軍現有庫存中調配。此前，美國為援助烏克蘭面對俄羅斯入侵，已經提供大約150多億美元的軍事援助。

與此同時，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）27日表示，在俄羅斯總統普丁發動的「不受歡迎的」戰爭中，美國歡迎俄國人尋求庇護，「我們認為，無論國籍為何，他們都可以在美國申請庇護，並根據個別情況對這些申請進行教育訓練。」

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