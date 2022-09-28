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北溪天然氣管線疑遭「蓄意破壞」大規模外洩　歐洲展開調查

▲▼2022/9/27，俄羅斯天然氣輸送管路北溪2號（Nord Stream 2）在波羅的海發生重大漏氣，被丹麥軍方拍到。（圖／路透）

▲9月27日，俄羅斯天然氣輸送管路「北溪2號」在波羅的海發生重大漏氣。（圖／路透）

文／中央社斯德哥爾摩/哥本哈根27日綜合外電報導

居歐俄能源僵局核心的「北溪」天然氣輸送管路在波羅的海發生重大漏氣事件，歐洲今天針對德國、丹麥和瑞典所說的這場攻擊事件展開調查。

北溪天然氣管線（Nord Stream）是俄羅斯和歐洲夥伴斥資數十億的企畫，包含1號、2號兩條平行管道。路透社報導，然而，目前還不知道這起昨天曝光的漏氣事件幕後主使是誰，也不知道能不能證實有任何犯罪行為。

法新社報導，北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）兩條輸氣管共有3個位置漏氣，有2個分別在北溪1號在丹麥和瑞典專屬經濟區，另1個則在北溪2號在丹麥的專屬經濟區。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula Von der Leyen）直指管線是「遭人暗中破壞」才漏氣，揚言將對任何故意破壞歐洲能源基礎設施的行為，採取「最強烈的因應措施」。

▲▼北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管線。（圖／達志影像／美聯社）

▲北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管線。（圖／達志影像／美聯社）

丹麥軍方拍攝的照片顯示，波羅的海3個漏氣點的海面出現大面積氣泡，位置就在波蘭以北的瑞典和丹麥經濟區，直徑從200公尺到1000公尺不等。

路透社報導，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）也告訴其他商業領袖說，北溪天然氣管線是受到針對性攻擊才會漏氣。哈柏克表示，柏林當局目前可以肯定的是，「這並非由自然災害或事件，也並非由材料疲勞所造成」。

瑞典和丹麥的總理也都說漏氣事件是蓄意行動所引發，且資訊顯示可能是有人暗中破壞；波蘭總理同樣把矛頭指向蓄意破壞，但並無引述任何證據。

而因入侵烏克蘭遭到西方制裁的俄羅斯，之前雖因此大幅削減對歐的天然氣供應，今天也說管線有可能是遭人破壞才漏氣。莫斯科當局同時表示，這起漏氣事件重挫了歐陸的能源安全。

烏克蘭高階官員則是在無證據情況下，稱此一事件是俄羅斯攻擊歐洲，試圖破壞歐洲穩定。

丹麥和瑞典的地震學家表示，他們昨天在漏氣地點周遭記錄到兩起威力強勁的爆炸事件。

▲▼北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。（圖／達志影像／美聯社）

▲北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線。（圖／達志影像／美聯社）

丹麥和格陵蘭地質調查局（GEUS）表示，「這些信號與地震信號不同，而是類似通常從爆炸中記錄到的信號」。與GEUS合作的瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）地震學家也說，第2起爆炸規模較大，威力「相當於超過100公斤的炸藥」，並說爆炸發生在海水之中，而非海床底下。

丹麥武裝部隊表示，最大一場的外洩導致天然氣衝到波羅的海海面，造成直徑超過1公里的海面擾動。丹麥能源署表示，外洩量非常大，「北溪2號」輸送管路要停止排出天然氣可能得花一星期的時間。

由於烏克蘭戰事引發爭執，這兩條輸氣管在發現漏氣前即已停止對歐洲輸送天然氣，不過因壓力作用，管路內部仍有氣體。而這次的漏氣事件，將讓歐洲於冬季來臨前透過 「北溪1號」管線獲得燃料的任何希望蕩然無存。

 

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