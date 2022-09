26萬俄男瘋狂出逃！衛星影像如「螞蟻車陣」綿延16km　網友譏懦夫

▲許多車輛排隊等候進入俄羅斯、喬治亞邊境哨站。(圖/路透)

記者羅翊宬/綜合報導

自從俄羅斯總統普丁於當地時間21日下達二戰以來首次軍事動員令徵召30萬名預備役後,許多役齡男性攜家帶眷逃出國外,如今更盛傳約25至26萬人逃離至國外,俄羅斯、喬治亞邊境檢查哨站排滿長達10英里(約16公里)的車陣,超出了螢幕範圍。儘管部份網友譏笑他們為懦夫,但普丁恐怕不願笑著放他們離開。

根據《每日星報》,美國太空技術公司「馬薩爾科技」(Maxar Technologies)的衛星圖像顯示,俄羅斯與喬治亞交界的Verkhny Lars檢查哨站擠滿了大量排隊出關的車輛,等候車陣至少長達10英里,以作為對普丁徵召令的回應。統計顯示,自從克里姆林宮21日發表談話後,多達11.5萬名俄羅斯人逃離,飛往亞美尼亞、土耳其、喬治亞的航班售罄,民眾開始透過陸路、甚至直接步行前往邊境。

Maxar Technologies showed satellite images of the Russian-Georgian border



The Russians, fleeing from the mobilization, formed queues for several kilometers. pic.twitter.com/NouM5YnYQ8