26萬俄男瘋狂出逃！衛星影像如「螞蟻車陣」綿延16km　網友譏懦夫

▲許多車輛排隊等候進入俄羅斯、喬治亞邊境哨站。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從俄羅斯總統普丁於當地時間21日下達二戰以來首次軍事動員令徵召30萬名預備役後，許多役齡男性攜家帶眷逃出國外，如今更盛傳約25至26萬人逃離至國外，俄羅斯、喬治亞邊境檢查哨站排滿長達10英里（約16公里）的車陣，超出了螢幕範圍。儘管部份網友譏笑他們為懦夫，但普丁恐怕不願笑著放他們離開。

根據《每日星報》，美國太空技術公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）的衛星圖像顯示，俄羅斯與喬治亞交界的Verkhny Lars檢查哨站擠滿了大量排隊出關的車輛，等候車陣至少長達10英里，以作為對普丁徵召令的回應。統計顯示，自從克里姆林宮21日發表談話後，多達11.5萬名俄羅斯人逃離，飛往亞美尼亞、土耳其、喬治亞的航班售罄，民眾開始透過陸路、甚至直接步行前往邊境。

Maxar Technologies showed satellite images of the Russian-Georgian border



The Russians, fleeing from the mobilization, formed queues for several kilometers. pic.twitter.com/NouM5YnYQ8 — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2022

巨大的車隊綿延至衛星影像畫面之外。俄國民眾向媒體指出，他們等候了至少40、50多個小時。馬薩爾科技關係人士向《CNN》透露，交通堵塞的現象恐怕會持續影響到圖像區域的北側。

儘管一些網友嘲笑這些逃離國境的人為「懦夫」，但有關俄軍裝備不良的報導，難免會造成任何人都想逃離。根據《俄塔社》報導，作為對「人口流動」的回應，俄羅斯將在靠近弗拉季卡夫卡茲的北奧賽提亞（North Ossetia）地區設立徵兵辦事處。

《俄塔社》指出，喬治亞內政部長戈梅拉里（Vakhtang Gomelauri）首先駁斥了有25萬名俄羅斯人抵達的報導，他表示目前到達喬治亞境內的總人數接近1萬人，「我們『沒有理由』限制俄人入境，他們甚至可以步行到達。」

▲▼來自俄羅斯的旅客從Verkhny Lars檢查哨站越邊境前往喬治亞。（圖／路透）

根據《太陽報》援引俄羅斯國營官媒報導，儘管喬治亞當局可能樂意接收俄羅斯人，但普丁可能會下令關閉邊境、實施戒嚴令，以求遏止逃避兵役的行為。

另外，芬蘭外交邊境當局表示，整個周末至周一，已經有超過2.5萬名俄人通過陸地邊境抵達芬蘭，「許多人是通過邊境前往其他國家的」。

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