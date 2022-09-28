29歲夫被普丁徵召去烏克蘭打仗　人妻崩潰捅殺4歲女兒自己切腹

▲男子被普丁徵召，卻導致家破人亡。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯總統普丁近來發動軍事動員令，沒想到因此導致一個家庭家破人亡。29歲男子阿列夫(Ramin Aliev)近來也被徵召，然而妻子不想讓他上戰場。大吵一架後妻子一時想不開，持刀捅破4歲女兒心臟，又把刀刺向自己腹部，女兒最後不幸死亡，她仍在醫院搶救中。

曾在俄羅斯軍隊空中情報部門服役的阿列夫，目前是石油鑽探員，近來普丁發動軍事動員令，要求30萬名後備役軍人到烏克蘭參戰，他也接到徵召，然而妻子得知消息後卻無法接受，2人在巴爾達村(Barda)的家中產生嚴重爭吵。

俄羅斯調查委員會聲明表示，凶嫌「因為小事」與丈夫發生爭吵後，進入4歲女兒房間，用刀對女兒的心臟造成致命攻擊，孩子被殺害後，凶嫌也打算自殺，目前正在醫院接受手術。

▲普丁軍事動員令發動後，引發大批民眾離開俄羅斯。（圖／路透社）

當地媒體報導，阿列夫和妻子還有一名6歲兒子，不過男童沒有受到傷害，案件正在調查中，阿列夫的妻子被控謀殺未成年者罪，若是罪成將面臨最高30年刑期。

自從普丁發布軍事動員令後，引發上千萬俄羅斯民眾上街抗議，並且遭到當局逮捕，還意外導致結婚潮，大批單身男子趕著在最近結婚，或是紛紛申請擔任獨居老人的照顧者，只希望能躲避被送去烏克蘭打仗的命運。

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