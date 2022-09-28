俄少年「DIY弄斷腿」躲兵役　驚悚畫面曝光！骨碎瞬間痛苦哀號

▲俄羅斯年輕男性刻意把腿弄斷，就是為了躲避兵役。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁頒布動員令，徵召30萬後備役軍人，許多年輕男性逃往鄰國、各出奇招，就是為了躲避徵召。最新瘋傳的推特影片顯示，一名少年坐在樓梯底部，把雙腳舉起來、放在台階上，並且要求好友從頂端跳下，踩斷自己的小腿，他在骨頭碎裂瞬間痛苦哀號，全身蜷曲滾到旁邊，但即使要忍受劇烈痛楚，也不想上戰場。

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《每日星報》等外媒報導，俄羅斯頒布「部分動員令」，加強入侵烏克蘭的力道，在國內引發逃亡潮與大規模示威。一些人試圖離開俄羅斯，跨越邊境抵達鄰國，例如喬治亞、哈薩克及蒙古，出境隊伍綿延數公里。另一些人絕望地採取越來越激進的行為，就是為了逃避服役。

一名俄羅斯男性接受《經濟學人》採訪時說，「我們已經墜入地獄了，我是這麼認為的。」另一人表示，他希望可以因為視力太差而免役。

▲俄軍領到生鏽武器的影片瘋傳。（圖／翻攝推特）

英國國防部及《基輔獨立報》26日消息指出，第一批受徵召士兵已抵達克里米亞的軍事基地，準備展開訓練。不過，社群媒體瘋傳影片顯示，新入伍官兵被分配到嚴重生鏽、50年前汰換的「卡拉什尼科夫步槍」（Kalashnikov Rifle），遭外界質疑後勤問題出包。另一段影片顯示，剛入伍的士兵抱怨環境太擁擠後，遭受不良待遇，「他們限制使用廁所，也不給食物和飲水。越來越多士兵認為，俄羅斯的動員看起來就像大規模監禁。」

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