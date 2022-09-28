普丁認了「農民也被徵召入伍」　俄動員令恐加劇2023年糧食危機

▲俄羅斯總統普丁表示，部分農民也被徵召入伍。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁日前下達局部動員令，將徵召30萬名預備役軍人至烏克蘭作戰。動員令造成許多俄國年輕男性出逃。然而，普丁27日又在會議上表示，國內的農民也在這次徵召入伍的範圍內。路透社就指出，這可能表明2023年全球糧食危機將面臨進一步的風險。

根據路透社報導，普丁周二（27日）在一場電視轉播的官員會議上透露，徵召入伍的俄羅斯人中也有農民。他說，「我還想對各區域負責人和農業企業主發表談話。作為部分動員的一部分，農業勞工也被徵召入伍，他們的家庭必須得到支援，我要求你們特別關注這個問題。」

報導指出，俄羅斯是全球最大的小麥出口國，秋天對農民而言正是農忙季節，除了收成大豆、葵花籽之外，也要為明年的收成而播種冬小麥。然而，由於連日降雨，冬季穀物播種已經明顯延遲，如今又徵召農民入伍可能讓2023年糧食收成受到更大影響。

報導稱，俄羅斯中部、南部與烏克蘭接壤的部分地區，例如庫斯克州（Kursk），是主要糧食產地。而普丁也在會議上談到，俄羅斯有望在今年創下1.5億噸穀物的最大收成紀錄，其中包含1億噸小麥。

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