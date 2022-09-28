99.23%贊成「脫烏入俄」　烏克蘭4區公投結果不意外

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯占領的4個烏克蘭地區舉行入俄公投，最終均以超高比例的支持票贊成加入俄羅斯，其中頓內茨克公布的支持票比例更高達99.23％。這項「跑流程」的「偽公投」受到各界質疑和不齒，烏克蘭總統澤倫斯基誓言捍衛被占領區人民，美國國務卿布林肯則表示，西方絕不承認這次公投結果。

▲俄羅斯喜迎入俄公投結果，烏克蘭和西方均不承認。（圖／路透）

俄羅斯在烏軍反攻中被奪回大量占領土地，本月23日起在掌控的4個地區內舉行「脫烏入俄」公投，意圖盡快取得政治和法律上的依據，公然將4個地區納入俄羅斯國土。

為期5天的公投在未受到國際承認以及監督的情況下，於27日結束投票。根據俄羅斯中央選舉委員會公布的結果，頓內茨克（Donetsk）贊成票高達99.23％、盧甘斯克（Luhansk）98.42％、札波羅熱（Zaporizhzhia）93.11%、赫爾松（Kherson）87.05％。

烏克蘭總統澤倫斯基駁斥公投結果，指控俄羅斯嚴重違反聯合國法規，想要併吞占領區，「這齣在被占領區上演的鬧劇，根本連模仿公投都不是。」澤倫斯基表示普丁和俄羅斯是想要強迫占領區的男人加入俄羅斯軍隊，要他們和自己的祖國打仗。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的盟友國會上議院「聯邦院」（Federation Council）議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）表示，公投結果贊成勝出後，「聯邦院」可能考慮在下月4日，也就是普丁70歲生日前3天，兼併這4個地區。

布林肯（Antony Blinken）告訴記者：「我們和許多其他國家已非常明白表明，我們不會─真的，決不會承認俄羅斯兼併烏克蘭領土。」

布林肯重申總統拜登的威脅，美國將會讓俄羅斯為這項公投「迅速付出額外的慘重代價」。