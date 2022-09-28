入俄公投藏玄機？馬立波市議會籲居民快逃：俄軍將動員烏人上戰場

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入俄公投藏玄機？　馬立波市議會籲居民快逃：俄軍將動員烏克蘭人上戰場

▲▼ 俄羅斯23日起在烏克蘭占領區舉行入俄公投。（圖／路透）

▲俄羅斯23日起在烏克蘭占領區舉行入俄公投。（圖／路透）

記者鄭文晴／綜合報導

俄羅斯占領的4個烏克蘭地區舉行入俄公投，最終均以超高比例的支持票贊成加入俄羅斯，其中頓內茨克公布的支持票比例更高達99.23％。位在烏東的馬立波（Mariupol）被俄軍佔領，當地市議會表示，居民都收到了要求他們加入「國家軍隊」的訊息。市議會更呼籲民眾離開這座城市，千萬別為了俄軍作戰，因為對他們來說「你的生命一文不值」。

根據CNN報導，烏克蘭官員曾表示，俄羅斯正在利用烏克蘭四個被佔領地區的入俄公投，作為招募烏克蘭人加入俄羅斯軍隊的藉口，而自俄羅斯總統普丁宣佈動員以來，民眾更難以離開被佔領地區，官方人道主義走廊現在已經關閉。

▲▼ 俄羅斯23日起在烏克蘭占領區舉行入俄公投。（圖／路透）

▲馬立波市議會呼籲民眾離開這座城市，千萬別為了俄軍作戰。（圖／路透）

馬立波市議會指出，當地居民曾收到簡訊，邀請進入「國家軍隊」中工作，在假公投舉行後，這些行為也會被大眾所知，而現在「俄羅斯人需要新的『炮灰』來掩護他們的陣地」。市議會呼籲，馬立波居民應該離開這座城市，不要為了佔領者而冒險，因為對他們來說，「你的生命一文不值」。

馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）在基輔的新聞發佈會上說，現在能夠離開馬立波的人數已經很少了，「一週前每天有80到120人離開烏克蘭控制區，但過去一天卻只有8人離開，這很明顯是馬立波的對外通道正在關閉」，而那些留在馬立波的人處於危險之中，「因為俄軍將強行動員男性」，估計可能會有1萬多人被徵召入伍。

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