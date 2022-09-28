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一文看懂俄羅斯局部動員令　專家揭普丁「終極目標」

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎夏安指出俄羅斯總統普丁簽署動員令的真正打算，並非要發動大型進攻。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯總統普丁21日下達局部動員令，各界分析對戰場乃至全球局勢的影響。美國智庫「戰略暨國際安全中心(CSIS)」 資深顧問坎夏安（Mark F. Cancian）指出，動員令不會扭轉當前戰勢，但主要是幫助普丁達成政治目標─和歐洲比誰的氣長。他說目前不確定因素是俄國公民反對動員可能會打亂軍事計畫，但不論如何，烏克蘭在這些動員部隊抵達前，都有機會在戰場上取得勝利。

俄羅斯部分動員令生效後，被動員的役男都必須維持在現役狀態，直到戰事結束後解召，坎夏安指一般會頒布這種動員令，代表有大規模軍事行動，或是部隊面臨人力短缺，所動員的都是接受過訓練的後備軍人。

俄羅斯國防部長紹依古（Sergei Shoigu）此前表示，動員將會分階段進行，事實上外媒盛傳的30萬人動員令，並未在普丁原先的演說中講明，而是將實際動員人數留給國防部評估，部分俄羅斯網紅和部落客甚至把動員人數喊到100萬人。坎夏安表示動員人數仍須看俄軍的訓練量能，當中包括徵調、訓練、裝備以及將部隊運往前線，因此動員會是一股持續的洪流，而非一次全部投入。

初步報告顯示動員情況很糟糕

俄羅斯官僚機構對於如此龐大複雜的工作要求，似乎還沒做好萬全準備，動員國民首先要識別、通知、醫學評估，再經過行政作業後將役男轉變為現役身分，再送到訓練設施。期間部隊必須提供人員食宿，根據美軍1991年沙漠風暴行動的大型動員令經驗，俄羅斯的動員時程很可能也會拖到超時。

俄羅斯動員綁手綁腳

俄羅斯人口1.46億，烏克蘭則為4100萬人，兩者人口規模相差3倍，而且俄羅斯的部隊規模和經濟體都更為龐大，理論上來說，俄國更有挺過消耗戰的資源能力，但問題是普丁最開始就將入侵烏克蘭定調為「特別軍事行動」，而非「戰爭」，從而限制了自己的權利。

舉例來說，因為不是「戰爭」，俄軍就無法調動大部分的義務役士兵，即便義務役人數是陸軍的主力。坎夏安指出，部分動員令就是一個動員俄國潛在能力的方式，反觀烏克蘭打的是衛國戰爭，因此政府有權動員全國。

俄羅斯動員是因為前線人都快打完了

俄軍最初調集入侵的部隊共計19萬人，地面部隊為14萬人，目前全軍死傷已達8萬人。事實上俄羅斯最初就開始以各種名義，幾乎調動所有可用的人力資源，包括預備役人員、車臣為主的少數民族、華格納傭兵集團、囚犯和鉅額招募獎金，這些手段有時被稱為「秘密動員」，雖然人員素質不高，但足以維持俄軍在戰場的運作。

專研俄羅斯的分析師可夫曼（Michael Kofman）與李（Rob Lee）先前指出，俄羅斯軍隊的結構主要是防衛入侵而非侵入鄰國，因此70％是常備兵力，還有很多不能部署到俄羅斯以外地區的義務役。若是為了保衛國家，預備役會填補欠缺的兵力，但因特別軍事行動的限制，很難調集足夠的部隊。相較之下，美軍部隊結構的設計，更有利於在國外快速部署和進入高度戰備。

俄烏戰事扭轉成了動員時機

俄軍在烏東頓巴斯地區的推進困難，7月開始就幾乎停滯，雖然占據部分地區，但代價非常高。烏軍9月初在東部和南部戰線的閃電反擊，也打得俄軍必須棄守大量土地，失守的重鎮也讓俄軍後勤補給更加困頓。俄軍高層很可能告訴普丁，如果不增兵連守住陣地都難。

普丁的確還有另外2個選擇，一是動用核武，二是進行協商。目前俄羅斯將動用核武的條件限制在北約直接介入，以及烏軍攻入俄羅斯領土才會觸發。

不過坎夏安也講明，因為俄烏雙方堅守的條件相牴觸，因此不可能談成和平協議。

訓練是一大挑戰

雖然普丁和紹依古都說預備役人員將接受額外約2周時間的訓練，不過根據美國的標準，2周遠遠不夠。俄軍並沒有準備好在短時間內接收那麼多的人員，加上俄國沒有基礎訓練中心，大部分的訓練都在部隊內部完成，但訓練幹部早都已經被送往烏克蘭，或者成為死傷之一。

動員的終極目的是取得政治勝利

坎夏安認為俄軍將軍們並不相信動員能夠扭轉戰局，或是讓俄羅斯有再次發起大型進攻的能力，因為烏軍在接受多國馳援的軍備和訓練後，已經變得非常強大。

普丁實際上打的算盤不是反攻，而是堅守住占得的領土把戰事拖進冬季，讓歐洲人民受不了嚴重通膨和飆高的能源價格，要求政府停止干預俄烏戰爭，就能再次孤立烏克蘭。

政治的反對勢力將可能影響普丁的計畫

早在普丁宣布發動「特別軍事行動」時，全國的反對勢力就紛紛發生，包括多個城市同時爆發街頭遊行，但俄羅斯安全部隊仍成功鎮壓。政府控制的媒體鋪天蓋地宣傳，稱這場軍事行動是要壓制烏克蘭境內的新納粹勢力，而且也成功洗腦了許多人，因此目前整體而言，大部分俄羅斯人仍然是支持普丁的。

不過動員令直接影響到許多俄羅斯家庭，反對的聲音因此變得更多；然而坎夏安表示，究竟反對的力量是否足以撼動軍事計畫，又或是會像2月份的反戰遊行那樣逐漸沉寂，都還有待觀察。

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