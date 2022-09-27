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「16km逃亡車潮」衛星照曝光！俄出境口塞爆　進喬治亞要排48小時

記者吳美依／綜合報導

俄國總統普丁頒布部分動員令，徵召30萬名後備役軍人，在國內掀起逃亡潮。美國太空技術公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）25日拍攝畫面顯示，俄羅斯通往喬治亞的過境口出現大量車潮，排隊進入鄰國的隊伍綿延16公里。一名目擊者表示，人們必須等上48小時，才能跨越邊境。

▲▼衛星影像顯示，俄羅斯與喬治亞邊境湧入大量車潮。（圖／路透）

▲衛星影像顯示，俄羅斯與喬治亞邊境湧入大量車潮，排隊過境車龍綿延16公里。（圖／路透）

▲▼衛星影像顯示，俄羅斯與喬治亞邊境湧入大量車潮。（圖／路透）

▲▼無人機影像顯示，俄羅斯與喬治亞邊境湧入大量車潮。（圖／路透）

▲根據現場目擊者說法，要排隊2天才能入境喬治亞。（圖／路透）

馬薩爾科技表示，過境口的塞車情況「很可能繼續往衛星圖像的北部區域延伸」。CNN也引述社群媒體瘋傳的現場畫面報導，普丁宣布動員令後，大量人潮湧入俄國北高加索地區的北奧塞梯─阿蘭共和國（North Ossetia），而在俄喬邊境的山巒之間，一些人攜家帶眷，一些男性獨自抵達，數百人拖著行李箱前往過境口。

不過，也有其他影片顯示，額外增派的俄羅斯維安部隊乘坐裝甲運兵車抵達邊境。

▲▼俄國北高加索地區北奧塞梯─阿蘭共和國（North Ossetia）的過境口湧現人潮，想要前往喬治亞。（圖／路透）

▲▼俄國北高加索地區北奧塞梯─阿蘭共和國（North Ossetia）的過境口湧現人潮，想要前往喬治亞。（圖／路透）

▲▼俄國北高加索地區北奧塞梯─阿蘭共和國（North Ossetia）的過境口湧現人潮，想要前往喬治亞。（圖／路透）

▲▼俄國北高加索地區北奧塞梯─阿蘭共和國（North Ossetia）的過境口湧現人潮，想要前往喬治亞。（圖／路透）

▲普丁宣布動員令後，俄羅斯人紛紛逃往鄰國。圖為俄國邊境想要前往喬治亞的人潮。（圖／路透）

喬治亞反對派政治人物馬穆拉什維利（Nona Mamulashvili）表示，面對突然湧入的人潮，「我們一直敦促政府引入簽證或關閉邊境。」但截至目前為止，俄羅斯與喬治亞的邊境似乎依然保持開放。

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